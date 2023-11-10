США не кинуть Україну, але є нюанс: у Пентагоні озвучили важливі деталі щодо підтримки ЗСУ

Україна може розраховувати на допомогу не лише від США

США не відмовляться від допомоги України в рамках президентських повноважень (PDA), проте розмір майбутніх пакетів поменшає. При цьому наступний транш має відбутися якнайшвидше.

З такою заявою виступила заступник спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх, пише "Укрінформ". За її словами, потреби України на полі бою мають бути задоволені й надалі.

"Ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент", — сказала представниця Пентагону.

Вона також нагадала, що США передали Україні вже понад 95% від 62,3 мільярда доларів, які виділялися на підтримку України з початку війни. Також, за словами Сінгх, було використано всі фонди Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), однак у резерві є ще близько 1 мільярда доларів гарантованої допомоги.

Представниця Пентагону визнала, що Україні також варто розраховувати на підтримку інших країн.

"Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи, у середині листопада буде ще одне засідання Контактної групи з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно у боротьбі", — завершила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Джо Байден не сумнівається в тому, що Україна зможе повернути під свій контроль захоплені рф території.