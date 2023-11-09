Зеленського в США назвали "нацистом": хтось виділився скандальною заявою і до чого це призвело

Пізніше у Рамасвамі виправдалися за слова політика

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у "нацизмі". Заява викликала шквал критики, і в штабі претендента вирішили виправдатися.

Все почалося із заяви Рамасвами в Маямі на дебатах. Подробиці скандалу, що розгорівся, повідомляє The New York Times.

Під час передвиборчої дискусії серед республіканців у Рамасвамі запитали про заклик Зеленського надати більше американської допомоги для боротьби у повномасштабній війні, що розв’язана путіним. Американський політик у відповідь зробив різку заяву.

"Україна не є взірцем демократії. Вона вітала нациста у своїх лавах. Коміка у штанах. Людини на прізвище Зеленський. Це не демократично", — сказав кандидат-республіканець.

За даними The NYT, такі слова Вівека Рамасвамі шокували як глядачів у залі, так і користувачів інтернету. Незабаром речник Рамасвамі Тріша Маклафлін зробив заяву про те, що кандидат від республіканців не називав Володимира Зеленського "нацистом".

Політик, нібито, мав на увазі подію в парламенті Канади, де всі, зокрема український лідер та прем’єр-міністр Джастін Трюдо, вітали оваціями ветерана дивізії СС Галичина 98-річного Ярослава Гуньку, що обурило євреїв.

Водночас, його прес-секретар Рамасвамі визнала, що без контексту цю репліку "можна було б легко неправильно зрозуміти".

Нагадаємо, що Вівек Рамасвамі вже робив гучні заяви на адресу України. Раніше він виступав за припинення допомоги нашій країні. Він обіцяв у разі обрання його президентом США визнати російську окупацію частини українських територій та закрити Україні шлях до НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у верхній палаті Конгресу США група республіканців вимагає внести зміни до внутрішньої міграційної політики в обмін на погодження допомоги для України та Ізраїлю.