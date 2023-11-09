Зеленского в США назвали "нацистом": кто выделился скандальным заявлением и к чему это привело

Позже у Рамасвами оправдались за слова политика

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в "нацизме". За заявлением последовал шквал критики, и в штабе претендента решили оправдаться.

Все началось с заявления Рамасвами в Маями на дебатах. Подробности разгоревшегося скандала сообщает The New York Times.

Во время предвыборной дискуссии среди республиканцев у Рамасвами спросили о призыве Зеленского предоставить больше американской помощи для борьбы в развязанной путиным полномасштабной войне. Американский политик в ответ сделал резкое заявление.

"Украина не является образцом демократии. Она приветствовала нациста в своих рядах. Комика в штанах. Человека по фамилии Зеленский. Это не демократично", — произнес кандидат-республиканец.

По данным The NYT, такие слова Вивека Рамасвами шокировали как зрителей в зале, так и пользователей интернета. Вскоре спикер Рамасвами Триша Маклафлин сделал заявление о том, что кандидат от республиканцев не называл Владимира Зеленского "нацистом".

Политик, якобы, имел в виду событие в парламенте Канады, где все, в частности украинский лидер и премьер-министр Джастин Трюдо, приветствовали овациями ветерана дивизии СС Галичина 98-летнего Ярослава Гуньку, что вызвало негодование евреев.

В то же время его пресс-секретарь Рамасвами признала, что без контекста эту реплику "можно было бы легко неправильно понять".

Напомним, что Вивек Рамасвами уже делал громкие заявления в адрес Украины. Ранее он выступал за прекращение помощи нашей стране. Он обещал в случае избрания его президентом США признать российскую оккупацию части украинских территорий и закрыть Украине путь в НАТО.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в верхней палате Конгресса США группа республиканцев требует внести изменения во внутреннюю миграционную политику в обмен на согласование помощи для Украины и Израиля.