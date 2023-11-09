Осталось лишь 4%: США потратили на помощь Украине большую часть выделенных средств

Всего на помощь Украине с начала вторжения было выделено более 60 миллиардов долларов

США уже потратили на помощь Украине большую часть из выделенных для этих целей средств. При этом на счетах Пентагона остается чуть больше одного миллиарда долларов.

Как рассказал во время брифинга для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в настоящее время около 96% всех средств на помощь Украине уже были использованы.

"Если рассматривать все средства, более 60 миллиардов долларов, которые мы выделили на помощь Украине с начала боевых действий, то мы потратили около 96%", — сказал Кирби.

По его словам, это касается не только денег на военную помощь, но и на гуманитарную помощь и финансово-экономическую поддержку. Что касается средств, которые были выделены исключительно на военную помощь, то 90% всех средств уже были израсходованы.

Кирби также отметил, что на счетах оборонного ведомства США остается еще около 1,1 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, в Белом доме накануне заявили, что президент США Джо Байден продолжает быть абсолютно уверенным в том, что Украина сможет вернуть под свой контроль территории, которые находятся под временной российской оккупацией.