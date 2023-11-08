Сможет ли Украина вернуть свои территории: в Белом доме рассказали, что думает Байден

В США вскоре анонсируют новые пакет помощи

В Вашингтоне не сомневаются в возможностях Украины вернуть под свой контроль те территории, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией.

Как рассказал во время брифинга для журналистов координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, если контрнаступление ВСУ не достигнет поставленных целей, то в Украине об этом скажут первыми.

Кроме того, он ответил, что президент США Джо Байден сохраняет абсолютную уверенность в том, что Украина сможет достичь заявленных целей.

"Что касается вопроса о том, верит ли президент — абсолютно", — сказал Кирби.

Координатор Белого дома также добавил, что в ближайшее время Украина получит новые пакеты военной помощи, что позволит ей усилить давление на россиян пока погода окончательно не испортится.

Как сообщалось ранее, аналитики сообщили, что ВСУ удалось перекинуть тяжелую технику на левый берег Днепра в Херсонской области, хотя там в основном действует легкая пехота.

Тем временем в разведке Британии говорят, что российские оккупанты все чаще жалуются на проблемы, связанные с ухудшением погодных условий, а также повсеместной сыростью и грязью.