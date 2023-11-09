Залишилося лише 4%: США витратили на допомогу Україні більшу частину виділених коштів

Усього на допомогу Україні з початку вторгнення було виділено понад 60 мільярдів доларів

США вже витратили на допомогу Україні більшу частину з виділених для цього коштів. При цьому на рахунках Пентагону залишається трохи більше одного мільярда доларів.

Як розповів під час брифінгу для журналістів координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, наразі близько 96% усіх коштів на допомогу Україні вже використано.

"Якщо розглядати всі кошти, понад 60 мільярдів доларів, які ми виділили на допомогу Україні з початку бойових дій, то ми витратили близько 96%", — сказав Кірбі.

За його словами, це стосується не лише грошей на військову допомогу, а й на гуманітарну допомогу та фінансово-економічну підтримку. Щодо коштів, які були виділені виключно на військову допомогу, то 90% усіх коштів уже було витрачено.

Кірбі також зазначив, що на рахунках оборонного відомства США залишається ще близько 1,1 мільярда доларів.

Як повідомлялося раніше, у Білому домі напередодні заявили, що президент США Джо Байден продовжує бути абсолютно впевненим у тому, що Україна зможе повернути під свій контроль території, що знаходяться під тимчасовою окупацією.