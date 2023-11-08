Чи зможе Україна повернути свої території: у Білому домі розповіли, що думає Байден

У США незабаром анонсують нові пакети допомоги

У Вашингтоні не сумніваються у можливостях України повернути під свій контроль ті території, які нині перебувають під російською окупацією.

Як розповів під час брифінгу для журналістів координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, якщо контрнаступ ЗСУ не досягне поставленої мети, то в Україні про це скажуть першими.

Крім того, він відповів, що президент США Джо Байден зберігає абсолютну впевненість у тому, що Україна зможе досягти заявлених цілей.

"Що стосується питання про те, чи вірить президент — абсолютно", — сказав Кірбі.

Координатор Білого дому також додав, що найближчим часом Україна отримає нові пакети військової допомоги, що дозволить їй посилити тиск на росіян, поки погода остаточно не зіпсується.

Як повідомлялося раніше, аналітики повідомили, що ЗСУ вдалося перекинути важку техніку на лівий берег Дніпра в Херсонській області, хоча там переважно діє легка піхота.

Тим часом у розвідці Британії кажуть, що російські окупанти все частіше скаржаться на проблеми, пов’язані з погіршенням погодних умов, а також повсюдною вогкістю та брудом.