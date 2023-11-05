Українська погода завдає нового удару по окупантам: що з’ясували у британській розвідці

В окупантів все більше проблем в Україні

З настанням холодної пори року в Україні російські окупанти все частіше скаржаться на проблеми, пов’язані з погіршенням погодних умов, а також повсюдною вогкістю та брудом.

Як інформує розвідка Великої Британії, у Москві 1 листопада пройшла конференція з військових питань, де солдати, які повернулися з фронту, зізналися, що тижнями поспіль сиділи там "мокрі з ніг до голови".

Один із них визнав, що ризик виявлення диму та вогню українською стороною буває настільки високим, що росіяни навіть не можуть закип’ятити чашку чаю. При цьому він поскаржився, що доводилося довгий час їсти монотонну їжу в бруді.

У розвідці наголошують, що підтримання комфортного рівня перебування на оборонних позиціях завжди є складним завданням, проте відкриті дані показують, що в російських військах рівень базового забезпечення знаходиться на дуже низькому рівні, що може бути пов’язане з дефіцитом молодших командирів та перебоями з матеріально-технічною підтримкою.

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ кажуть, що з настанням холодів російські атаки на Україну стануть ще сильнішими, і якщо зараз вони мають переважно розвідувальний характер, то незабаром кількість задіяної для цього техніки зросте.