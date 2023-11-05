Украинская погода наносит новый удар по оккупантам: что выяснили в британской разведке

У оккупантов все больше проблем в Украине

С наступлением холодной поры года в Украине, российские оккупанты все чаще жалуются на проблемы, связанные с ухудшением погодных условий, а также повсеместной сыростью и грязью.

Как информирует разведка Великобритании, в москве 1 ноября прошла конференция по военным вопросам, где солдаты, которые вернулись с фронта, признались, что неделями подряд сидели там "мокрые с ног до головы".

Один из них признал, что риск обнаружения дыма и огня украинской стороной бывает настолько высок, что россияне даже не могут вскипятить чашку чая. При этом он пожаловался, что приходилось долгое время есть монотонную пищу в вездесущей грязи.

В разведке подчеркивают, что поддержание комфортного уровня пребывания на оборонительных позициях всегда является сложной задачей, однако открытые данные показывают, что в российских войсках уровень базового обеспечения находится на очень низком уровне, что может быть связано с дефицитом младших командиров и перебоями с материально-технической поддержкой

Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что с наступлением холодов российские атаки на Украину станут еще сильнее, и если сейчас они носят в основном разведывательный характер, то вскоре количество задействованной для этого техники возрастет.