"Вы не хотите, чтобы мы победили?": Украинский теннисист раскритиковал США

Бывшая первая ракетка Украины сделал выпад в сторону главного союзника Украины

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который сменил ракетку на автомат, раскритиковал США и союзников за недостаточную поддержку Украины.

Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем микроблоге в Twitter. Долгополов на примере танков Abrams показал, что США могли бы куда больше помогать Украине техникой.

"Краткие факты – роzzия имеет преимущество в большинстве видов вооружений и людях, запланированный военный бюджет на 2024 год – 109 миллиардов долларов.

Если мы не получим по крайней мере вдвое больше современного оружия – значит вы не хотите, чтобы мы победили. Простая математика.

Количество имеет значение. Большой вопрос, почему у США 3700 неиспользуемых танков Abrams, а нам передали 31.

Нельзя бороться 31 танками Abrams против 500 старых советских, их просто не хватит. Я уверен, что любой высокопоставленный чиновник знает, что нам нужно для победы и сколько, но пока что у нас этого нет", — написал Долгополов.

Ранее Долгополов жестко раскритиковал заявление главы НОК США Сюзанны Лайонс, которая предложила допустить российских спортсменов на Олимпиаду-2024 под нейтральными флагами.