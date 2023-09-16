Украинская теннисистка выиграла престижный турнир, разобравшись в финале с россиянкой

Украинка триумфовала в Японии

Украинская теннисистка Надежда Киченок и немка Анна-Лена Фридзам победили на теннисном турнире WTA 250 в Осаке (Япония) в паре. К слову, сестра Надежды Людмила Киченок в этом сезоне стала победительницей "мейджора" в миксте.

Надежда и Анна-Лена в финале победили нейтральную спортсменку из рф Анну Калинскую и Юлию Путинцеву из Казахстана – 7:6, 6:3. Об єтом сообщает "Телеграф".

Добавим, что Киченок и Фридзам провели третий общий финал и выиграли первый титул вместе. К слову, для украинки єтот успех стал девятым в карьере, а для немки — четвертым.

В первом круге украинско-немецкий дуэт победил британскую пару Алисия Барнетт/Оливия Николлс — 6:2, 3:6, 11-9, а затем одолел пару из Японии Нацуми Кавагути/Момоко Кобори — 6:4, 6:3. В полуфинале Надежда и Анна-Лена переиграли Фернанду Контрерас Гомес и Деспину Папамихаил из Мексики и Греции соответственно со счетом 7:6(6), 6:3.

Статистика матча

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк показательно не пожала руку россиянке на US Open-2023.

Напомним, украинка Даяна Ястремская в августе выиграла свой первый трофей за 4 года.