Українська тенісистка виграла престижний турнір, розібравшись у фіналі з росіянкою

Українка тріумфувала у Японії

Українська тенісистка Надія Кіченок та німкеня Анна-Лена Фрідзам перемогли на тенісному турнірі WTA 250 в Осаці (Японія) у парі. До речі, сестра Надії Людмила Кіченок цього сезону стала переможницею "мейджора" у міксті.

Надія та Анна-Лена у фіналі перемогли нейтральну спортсменку з росії Анну Калинську та Юлію Путінцеву з Казахстану – 7:6, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Додамо, що Кіченок та Фрідзам разом провели третій фінал і виграли перший титул. До речі, для українки цей успіх став дев’ятим у кар’єрі, а для німкені — четвертим.

У першому колі українсько-німецький дует переміг британську пару Алісія Барнетт/Олівія Ніколлс — 6:2, 3:6, 11-9, а потім здолав пару з Японії Нацумі Кавагуті/Момоко Коборі — 6:4, 6:3. У півфіналі Надія та Анна-Лена переграли Фернанду Контрерас Гомес та Деспіну Папаміхаїл з Мексики та Греції відповідно з рахунком 7:6(6), 6:3.

Статистика матчу

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк показово не потиснула руку росіянці на US Open-2023.

Нагадаємо, українка Даяна Ястремська у серпні виграла свій перший трофей за 4 роки.