Її називали "неймовірною": юна зірка тенісу відмовилася від російського громадянства

Тенісистка знаходиться на 154-му місці у світовому юніорському рейтингу ITF

Ще одна спортсменка відмовилася представляти країну-агресора на міжнародному рівні. На цей раз спортивне громадянство змінила 14-річна російська тенісистка Ксенія Єфремова.

Про це повідомляє російське видання "Чемпіонат". За даними джерела, тепер вона виступатиме під прапором Франції.

Дані про зміну спортивного громадянства вже внесли до профілю тенісистки на офіційному сайті ITF. 3 вересня напроти її прізвища з’явився французький прапор.

Цікаво, що Єфремова з 9 років займається в академії колишнього тренера легендарної Серени Вільямс Патріка Муратоглу. Академія розташована у Франції.

Свого часу зірковий тренер назвав Ксенію "неймовірною спортсменкою".

"Ви помітите це, навіть якщо просто заглянете в її соціальні мережі. Вона може сісти на шпагат, вона може танцювати, вона може робити все, що завгодно. Вона дуже добре рухається. Вона, ймовірно, буде високою, тому що її мама дуже висока. Її техніка надзвичайно чиста. Вона агресивна. Їй притаманний великий дух змагань», — говорив він.

Зазначимо, що зараз Єфремова знаходиться на 154-му місці у світовому юніорському рейтингу ITF.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський гросмейстер Микита Вітюгов вирішив виступати за команду Англії.