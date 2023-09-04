Ее называли "невероятной": юная звезда тенниса отказалась от российского гражданства

Теннисистка располагается на 154-м месте в мировом юниорском рейтинге ITF

Еще одна спортсменка отказалась представлять страну-агрессора на международном уровне. На этот раз спортивное гражданство сменила 14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова.

Об этом сообщает российское издание "Чемпионат". По данным источника, теперь она будет выступать под флагом Франции.

Данные о смене спортивного гражданства уже внесли в профиль теннисистки на официальном сайте ITF. 3 сентября напротив ее фамилии появился французский флаг.

Интересно, что Ефремова с девяти лет занимается в академии бывшего тренера легендарной Серены Уильямс Патрика Муратоглу. Академия расположена во Франции.

В свое время звездный тренер назвал Ксению "невероятной спортсменкой".

"Вы заметите это, даже если просто заглянете в её социальные сети. Она может сесть на шпагат, она может танцевать, она может делать всё что угодно. Она очень хорошо двигается. Она, вероятно, будет высокой, потому что её мама очень высокая. Её техника чрезвычайно чиста. Она агрессивна. Ей присущ большой соревновательный дух", — говорил он.

Отметим, что на данный момент Ефремова располагается на 154-м месте в мировом юниорском рейтинге ITF.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российский гроссмейстер Никита Витюгов принял решение выступать за команду Англии.