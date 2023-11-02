Российский теннисист показал средний палец публике в Париже, а затем нелепо оправдался (видео)

У российского спортсмена в очередной раз сдали нервы

Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил болельщиков на теннисном турнире в Париже, после чего лицемерно заявил, что не делал этого. Добавим, что Медведев не в первый раз истерит на крупных турнирах.

В 1/16 финала турнира в Париже нейтральный атлет из рф проиграл Григору Димитрову из Болгарии — 3:6, 7:6(4), 6:7(2). Об этом сообщает "Телеграф".

Фанаты в этом поединке были не на стороне Даниила. Покидая корт, россиянин демонстративно показал болельщикам средний палец. Позднее он оправдался, что просто смотрел на свой ноготь.

"Средний палец? О нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой? У меня много друзей-французов. Похоже, им не очень нравится этот турнир, возможно, на то есть причина. Здесь я лучше играю, когда нет зрителей", — цитирует Даниила Quentin Moynet.

Напомним, Медведев славится своей "любовью" к болельщикам и не только. К примеру, в полуфинале Australian Open Даниил оскорблял судью, а в четвертьфинале Турнира Большого Шлема российский теннисист нахамил оператору.