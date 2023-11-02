Російський тенісист показав середній палець публіці в Парижі, а потім безглуздо виправдався (відео)

У російського спортсмена в черговий раз здали нерви

Російський тенісист Данило Медведєв образив уболівальників на тенісному турнірі у Парижі, після чого лицемірно заявив, що не робив цього. Додамо, що Медведєв не вперше істерить на великих турнірах.

У 1/16 фіналу турніру в Парижі нейтральний атлет з рф програв Григору Дімітрову з Болгарії — 3:6, 7:6 (4), 6:7 (2). Про це повідомляє "Телеграф".

Фанати у цьому поєдинку були не на боці Данила. Залишаючи корт, росіянин демонстративно показав уболівальникам середній палець. Пізніше він виправдався, що дивився на свій ніготь.

"Середній палець? О ні, я просто дивився на ніготь у такому ракурсі. Навіщо мені так чинити з цією прекрасною паризькою публікою? У мене багато друзів-французів. Схоже, їм не дуже подобається цей турнір, можливо, на те є причина. Тут я краще граю, коли немає глядачів", — цитує Данила Quentin Moynet.

Нагадаємо, Медведєв славиться своєю "любов’ю" до вболівальників і не лише. Наприклад, у півфіналі Australian Open Данило ображав суддю, а у чвертьфіналі Турніру Великого Шлему російський тенісист нахамив оператору.