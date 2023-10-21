Втеча продовжується: російський тенісист втік до Казахстану

Спортсмен захотів представляти іншу країну

Черговий російський тенісист зібрався змінити спортивне громадянство. Йдеться про 84-ту ракетку світу Олександра Шевченка.

Про бажання спортсмена розповів віце-президент Федерації тенісу Казахстану Юрій Польський. За його словами, тенісист хоче представляти його країну.

За словами функціонера, Шевченко заявив про бажання представляти його країну ще минулого року.

"Він отримує посвідку на проживання в Казахстані, ми давно з ним розмовляли. Саша хоче грати за Казахстан. Тим більше, він давно не живе в росії, базується в Європі.

Думаю, найближчим часом він отримає громадянство Казахстану і, відповідно, приєднається до нашої команди", – сказав Польський у коментарі РосЗМІ.

Зазначимо, що Шевченко поки що не виграв жодного великого турніру, але при цьому вважається досить міцним тенісистом.

Після того, як Росія напала на Україну, з неї регулярно "біжать" спортсмени. Це пов’язано з тим, що вони змушені виступати без прапора та у нейтральному статусі на всіх турнірах.

Раніше "Телеграф" писав про те, що велогонщиця Ольга Забєлінська розповіла, чому перейшла зі збірної Росії до команди Узбекистану в 2018 році.