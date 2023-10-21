Побег продолжается: российский теннисист сбежал в Казахстан

Спортсмен захотел представлять другую страну

Очередной российский теннисист собрался сменить спортивное гражданство. Речь идет о 84-й ракетке мира Александре Шевченко.

О желании спортсмена рассказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский. По его словам, теннисист хочет представлять его страну.

По словам функционера, Шевченко заявил о желании представлять его страну еще в прошлом году.

"Он получает вид на жительство в Казахстане, мы давно с ним разговаривали. Саша хочет играть за Казахстан. Тем более он давно не живет в России, базируется в Европе.

Думаю, в ближайшее время он получит гражданство Казахстана и, соответственно, присоединится к нашей команде", – сказал Польский в комментарии росСМИ.

Отметим, что Шевченко пока не выиграл ни одного крупного турнира, но при этом он считается довольно крепким теннисистом.

После того, как россия напала на Украину, из нее регулярно "бегут" спортсмены. Это связано с тем, что они вынуждены выступать без флага и в нейтральном статусе на всех турнирах.

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