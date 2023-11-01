Известная украинская теннисистка вышла замуж (фото)

Торжество прошло на Кипре

Одна из лучших украинских теннисисток Марта Костюк вышла замуж. В апреле спортсменка сказала "Да" своему избраннику.

О бракосочетании известной теннисистки сообщила в Instagram фотограф Анна Билоус. Она опубликовала несколько снимков с торжества.

При этом геолокация указывает, что мероприятие состоялось в отеле Минтис, который находится на Кипре. На снимках можно увидеть утро невесты, кольца молодых, а также невесту в свадебном платье.

Свадебные кольца

Утро невесты

Марта Костюк с женихом

Марта Костюк с женихом

Марта Костюк вышла замуж

Добавим, что спортсменка немного говорила в интервью о своей личной жизни. Известно, что имя избранника Марты — Георгий, раньше он занимался теннисом. Также Костюк рассказывала, что ее любимый — украинец.

"Мой парень — украинец, потому что украинцы — лучшие. Это пока все, что я могу сказать", — рассказала Марта после победы на турнире в Остине (США).

Напомним, Марта угодила в скандал на Ролан Гаррос-2023, где публика освистала ее за отказ пожать руку белорусской сопернице Арине Соболенко. Позднее она выбила за один игровой день сразу троих россиянок на Турнире Большого Шлема в Париже.