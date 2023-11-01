Відома українська тенісистка вийшла заміж (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
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Весілля Марти Костюк Новина оновлена 01 листопада 2023, 23:53
Весілля Марти Костюк. Фото instagram.com/hinhanni

Урочистість відбулася на Кіпрі

Одна з найкращих українських тенісисток Марта Костюк вийшла заміж. У квітні спортсменка сказала "Так" своєму обранцю.

Про одруження відомої тенісистки повідомила в Instagram фотограф Анна Білоус. Вона опублікувала кілька знімків з урочистостей.

При цьому геолокація вказує на те, що захід відбувся в готелі Мінтіс, який знаходиться на Кіпрі. На знімках можна побачити ранок нареченої, обручки молодих, а також наречену у весільній сукні.

Весільні обручки
Весільні обручки
Ранок нареченої Марти Костюк
Ранок нареченої
Марта Костюк із нареченим
Марта Костюк із нареченим
Марта Костюк із нареченим
Марта Костюк із нареченим
Марта Костюк вийшла заміж
Марта Костюк вийшла заміж

Додамо, що спортсменка небагато говорила в інтерв’ю про своє особисте життя. Відомо, що ім’я обранця Марти – Георгій, раніше він займався тенісом. Також Костюк розповідала, що її коханий – українець.

"Мій хлопець — українець, тому що українці — найкращі. Це поки що все, що я можу сказати ", — розповіла Марта після перемоги на турнірі в Остіні (США).

Нагадаємо, Марта потрапила у скандал на Ролан Гаррос-2023, де публіка освистала її за відмову потиснути руку білоруській суперниці Аріні Соболенко. Пізніше вона вибила за один ігровий день одразу трьох росіянок на Турнірі Великого Шлему в Парижі.

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