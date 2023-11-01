Відома українська тенісистка вийшла заміж (фото)

Урочистість відбулася на Кіпрі

Одна з найкращих українських тенісисток Марта Костюк вийшла заміж. У квітні спортсменка сказала "Так" своєму обранцю.

Про одруження відомої тенісистки повідомила в Instagram фотограф Анна Білоус. Вона опублікувала кілька знімків з урочистостей.

При цьому геолокація вказує на те, що захід відбувся в готелі Мінтіс, який знаходиться на Кіпрі. На знімках можна побачити ранок нареченої, обручки молодих, а також наречену у весільній сукні.

Весільні обручки

Ранок нареченої

Марта Костюк із нареченим

Марта Костюк із нареченим

Марта Костюк вийшла заміж

Додамо, що спортсменка небагато говорила в інтерв’ю про своє особисте життя. Відомо, що ім’я обранця Марти – Георгій, раніше він займався тенісом. Також Костюк розповідала, що її коханий – українець.

"Мій хлопець — українець, тому що українці — найкращі. Це поки що все, що я можу сказати ", — розповіла Марта після перемоги на турнірі в Остіні (США).

Нагадаємо, Марта потрапила у скандал на Ролан Гаррос-2023, де публіка освистала її за відмову потиснути руку білоруській суперниці Аріні Соболенко. Пізніше вона вибила за один ігровий день одразу трьох росіянок на Турнірі Великого Шлему в Парижі.