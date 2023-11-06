"Ви не хочете, щоб ми перемогли?": Український тенісист розкритикував США

Колишня перша ракетка України зробив випад у бік головного союзника України

Колишній український тенісист Олександр Долгополов, який змінив ракетку на автомат, розкритикував США та союзників за недостатню підтримку України.

Відповідний пост спортсмен опублікував у своєму мікроблозі в Twitter. Долгополов на прикладі танків Abrams показав, що США могли б значно більше допомагати Україні технікою.

"Короткі факти — роzzія має перевагу в більшості видів озброєнь і людях, запланований військовий бюджет на 2024 рік — 109 мільярдів доларів.

Якщо ми не отримаємо принаймні вдвічі більше сучасної зброї – значить ви не хочете, щоб ми перемогли. Проста математика.

Кількість має значення. Велике питання, чому у США 3700 танків Abrams, що не використовуються, а нам передали 31.

Не можна боротися 31 танками Abrams проти 500 старих радянських, їх просто не вистачить. Я впевнений, що будь-який високопосадовець знає, що нам потрібно для перемоги й скільки, але поки що у нас цього немає”, — написав Долгополов.

Раніше Долгополов жорстко розкритикував заяву глави НОК США Сюзанни Лайонс, яка запропонувала допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024 під нейтральними прапорами.