"Окно закрывается": у Байдена сделали неутешительное заявление о помощи Украине

США еще могут оказывать Украине помощь, но с каждой неделей это становится все сложнее

Недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя. Поэтому Конгресс США должен как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет "Европейская правда". По его словам, возобновление финансирования должно предотвратить серьезные последствия для обороны Украины от россии.

"С каждой неделей нам все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым, чтобы предоставить Украине инструменты и возможности, необходимые ей для защиты своей территории и продолжения продвижения вперед. Поэтому окно для нас закрывается", — отметил Салливан.

В то же время он подчеркнул, что хотя США пока все еще способны оказывать военную помощь, о которой просит Украина, полное финансирование обеспечит последовательность и эффективность этой поддержки. "Это уже влияет на нашу способность предоставить Украине все необходимое, и со временем это влияние будет только усиливаться", – подытожил Салливан.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки опасаются, что ситуация с выделением военной помощи Украине может ухудшиться. Источник в Конгрессе также заявил, что на фоне задержек со снабжением оружия, война в Украине "идет не так хорошо".