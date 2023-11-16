Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: у чому вигода України та проблема росії

Світ поляризуватиметься на демократичний та автократичний полюси

Президент США Джо Байден та голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін провели двосторонню зустріч у Сан-Франциско на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. За її підсумками, Байден заявив, що є реальний прогрес. Зокрема, Вашингтон та Пекін домовилися відновити контакти між військовими відомствами, а також співпрацювати у сфері боротьби з наркоторгівлею.

Експерти розповіли "Телеграфу", чому ці переговори важливі і для України, і для всього світу.

Світ поляризується, а росія – осторонь

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко наголошує, що такі зустрічі, як правило, мають небагато публічної частини – і багато непублічної.

"Чекатимемо на якусь додаткову інформацію, яка, можливо, з’явиться з часом. Але та інформація, що вже є, говорить про одне. Ми стаємо свідками, як світ формується двома ключовими гравцями – США та Китаєм. Про жодну багатополярність у стилі "а-ля рюс" (з чим можна "привітати" наших московських ворогів, які опинилися за бортом глобальних процесів) не йдеться.

Зараз починає формуватись те, що я називаю "розрядкою напруженості" № 2. Такий термін був популярний у 1970—1980 роках, коли дві тодішні супердержави – США та СРСР – фактично керували тим, що відбувається у світі. Наразі СРСР замінено на КНР", – констатує дипломат.

За його словами, світ швидко поляризується, стаючи реально двополюсним.

З одного боку, навколо США та Європи групуються демократичні країни, пояснює Володимир Огризко. З іншого боку, навколо Китаю почне поступово формуватися друга частина світу – тоталітарна. Внаслідок цього матимемо жорстку конкуренцію на всіх рівнях між полюсами, прогнозує ексглава МЗС. Але водночас прагматична, точкова співпраця – там, де це буде вигідно обом сторонам. Плюс – боротьба за вплив у третьому світі. На так званому Глобальному Півдні.

"Це стало очевидним після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско. Зараз зроблено лише перший крок, відбувається намацування шляхів. Але заяви керівників США та КНР підказують, що саме такий сценарій став зараз ключовим", — зазначає експерт.

На його думку, Україні це вигідно. Дипломат нагадує, чим закінчилася попередня фаза щодо мирного співіснування наддержав.

"Радянська (а ширше – соціалістична) імперія впала. СРСР розпався. Тому що демократія хоч і повільніша за автократії і диктатури, не така спритна в ухваленні рішень, але вона – сильніша за своєю суттю. Тоталітарна система в будь-якому вигляді – радянському, китайському, кубинському, іранському – те, що зрештою розвалюється. Тому що не дає можливості суспільству нормально розвиватися. І зрештою суспільство таку систему змінює”, – наголошує Володимир Огризко.

Він упевнений, що стратегічно відбуваються об’єктивні зміни. Позитивні для нас.

"Бо світ зрештою буде більш керований, прогнозований. І фінал протистояння, як на мене, зумовлений", — констатує експерт.

У кожного – свої інтереси

Ветеран зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан поділився такою думкою:

"Важливим є сам факт того, що така зустріч відбулася. І, можливо, вона стане імпульсом для досягнення подальших двосторонніх угод. Особливо в ракурсі деескалації глобальної напруженості, включаючи повну деокупацію України".

Експерт зазначає, що США – це цитадель демократії та маяк надії. Тоді як Китай після третього п’ятирічного терміну Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР (став першим таким), схоже, дрейфує у бік автократії. Єдине, що вдалося Компартії КНР – це різними методами, зокрема жорсткими, об’єднати країну. І перетягнути на свій бік відому мафіозну структуру "Тріада", розповідає ветеран зовнішньої розвідки.

"Хай там що, зустріч китайського та американського лідерів — це добре. Складається враження, що Сі у власних інтересах намагатиметься маневрувати між США та рф. Використовуючи і тих, і інших на користь КНР", — вважає Василь Богдан.

На його думку, вже оприлюднені угоди – у сфері військової співпраці, спільної боротьби з наркотиками – дають обережні сподівання на подальші позитивні зрушення у двосторонніх відносинах. Тим більше, наголошує співрозмовник "Телеграфу", що в цьому зацікавлені обидві сторони.

"Китай потребує західних ринків збуту, інвестицій, технологій, доступу до кредитних ліній. І, звичайно, того, щоб китайці, які проживають за кордоном, не піддавалися дискримінації. США ж зацікавлені в тому, щоб не спалахнули вогнем війни Тайвань, Південнокитайське море, Східнокитайське море, кордон з Індією. І щоб КНР не постачала росії комплектуючі, зброю, боєприпаси, технології. Щоб Пекін не підтримував путіна в його агресивних діях щодо України та демократичного світу в цілому", — пояснює Василь Богдан.

Він констатує: попри те, що США та Китай мають свої інтереси, важливо, щоб вони зійшлися в розумінні унеможливити глобальний конфлікт, Третю світову війну, яка може покласти край нашій цивілізації.