Встреча Байдена и Си Цзиньпина: в чем выгода Украины и проблема россии

Мир будет поляризоваться на демократический и автократический полюса

Президент США Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По ее итогам Байден заявил, что есть реальный прогресс. В частности, Вашингтон и Пекин договорились возобновить контакты между военными ведомствами, а также сотрудничать в сфере борьбы с наркоторговлей.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему эти переговоры важны и для Украины, и для всего мира.

Мир поляризуется, а россия – в стороне

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко акцентирует, что такие встречи, как правило, имеют немного публичной части – и много непубличной.

"Будем ожидать на некую дополнительную информацию, которая, возможно, появиться со временем. Но та информация, что уже есть, говорит об одном. Мы становимся свидетелями, как мир формируется двумя ключевыми игроками – США и Китаем. Никакой многополярности в стиле "а-ля рюсс" (с чем можно "поздравить" наших московских врагов, которые оказались за бортом глобальных процессов) речи не идет.

Сейчас начинает формироваться то, что я называю "разрядкой напряженности" № 2. Такой термин был популярен в 1970—1980 годах, когда две тогдашние супердержавы – США и СССР – фактически управляли тем, что происходит в мире. Сейчас СССР заменен на КНР", – констатирует дипломат.

По его словам, мир быстро поляризуется, становясь реально двухполюсным.

С одной стороны, вокруг США и Европы, группируются демократические страны, поясняет Владимир Огрызко. С другой, вокруг Китая начнет постепенно формироваться вторая часть мира – тоталитарная. В итоге получим жесткую конкуренцию на всех уровнях между полюсами, прогнозирует экс-глава МИД. Но в то же время прагматичное, точечное сотрудничество – там, где это будет выгодно обеим сторонам. Плюс – борьба за влияние в третьем мире. На так называемом Глобальном Юге.

"Это стало очевидным после встречи Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Сейчас сделан лишь первый шаг, происходит нащупывание путей. Но заявления руководителей США и КНР подсказывают, что именно такой сценарий стал сейчас ключевым", – отмечает эксперт.

По его мнению, Украине это выгодно. Дипломат напоминает, чем закончилась предыдущая фаза относительно мирного сосуществования сверхдержав.

"Советская (а шире – социалистическая) империя рухнула. СССР распался. Потому что демократия хоть и медленнее автократий и диктатур, не так расторопна в принятии решений, но она – сильнее по своей сути. Тоталитарная система в любом виде – советском, китайском, кубинском, иранском – то, что в конце концов разваливается. Потому что не дает возможности обществу нормально развиваться. И в итоге общество такую систему меняет", – акцентирует Владимир Огрызко

Он уверен, что стратегически происходят объективные перемены. Позитивные для нас.

"Потому что мир в конце концов будет более управляем, прогнозируем. И финал противостояния, как по мне, предопределен", – констатирует эксперт.

У каждого – свои интересы

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан поделился таким мнением:

"Важен сам факт того, что такая встреча состоялась. И, возможно, она станет импульсом для достижения дальнейшем двусторонних соглашений. Особенно в ракурсе деэскалации глобального напряжения, включая полную деоккупацию Украины".

Эксперт отмечает, что США – это цитадель демократии и маяк надежды. Тогда как Китай после третьего пятилетнего срока Си Цзиньпина на посту председателя КНР (стал первым таким), похоже, дрейфует в сторону автократии. Единственное, что удалось Компартии КНР – это разными методами, в том числе жесткими, объединить страну. И перетянуть на свою сторону известную мафиозную структуру "Триада", рассказывает ветеран внешней разведки.

"Как бы то ни было, встреча китайского и американского лидеров – это хорошо. Создается впечатление, что Си в собственных интересах будет пытаться маневрировать между США и рф. Используя и одних, и других в интересах КНР", – считает Василий Богдан.

По его мнению, уже обнародованные соглашения – в сфере военного сотрудничества, совместной борьбы с наркотиками – дают осторожные надежды на дальнейшие позитивные сдвиги в двусторонних отношениях. Тем более, акцентирует собеседник "Телеграфа", что в этом заинтересованы обе стороны.

"Китай нуждается в западных рынках сбыта, инвестициях, технологиях, в доступе к кредитным линиям. И, конечно, в том, чтобы китайцы, проживающие за рубежом, не подвергались дискриминации. США же заинтересованы в том, чтоб не вспыхнули огнем войны Тайвань, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, граница с Индией. И чтобы КНР не поставляла рф комплектующие, оружие, боеприпасы, технологии. Чтобы Пекин не поддерживал путина в его агрессивных действиях касательно Украины и демократического мира в целом", – поясняет Василий Богдан.

Он констатирует: несмотря на то, что у США и Китай свои интересы, важно, чтоб они сошлись в понимании сделать невозможным глобальный конфликт, Третью мировую войну, которая может положить конец нашей цивилизации.