Говорили о машинах, юности и немного об Украине. Главные выводы из встречи Байдена с "диктатором" Си

Встреча подавала надежды на оттепель и Китай даже пообещал выслать "пандочок дружбы"

После длительного периода кризиса в международных отношениях и отсутствия контактов между странами в Сан-Франциско, наконец, состоялась долгожданная встреча между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином. Было много дипломатических реверансов, однако уйти от напряженности не удалось: Байден назвал Си диктатором. Пока что СМИ следят за интригой — обидится ли Пекин, или между странами наконец-то наступит оттепель.

Договорились ли об Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с Си официально подтвердил, что обсуждал с ним Украину:

"Мы с президентом Си также обменялись мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая отказ России остановить жестокую войну и жестокую агрессию против Украины, и конфликт в Газе".

Китай сказал, что его позиция по поводу войны у Украины не изменилась после переговоров, говорится в заявлении МИД Китая. Представитель МИД Мао Нин сообщила, что в ходе переговоров лидеры Китая и США обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность. Она назвала войну "кризисом".

"Позиция Китая по поводу "украинского кризиса" и палестино-израильского конфликта очень четкая и последовательная. Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", – сказала Мао.

В Украине итоги переговоров лидеров двух мощных государств воспринимают с осторожным оптимизмом, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

"Это большой сигнал мира — диалог вместо конфронтации, новый глобальный порядок, правила требуются обязательно, стабильность и предсказуемость", — написал Подоляк.

По его мнению, Россию наконец-то исключили из списка тех, кто действительно влияет на глобальные процессы. Потому что она делает ставку на хаос, разрушение, поддержку насилия как инструмента внешней политики. И имеет отвратительную репутацию. Все это не нужно тем, кто хочет видеть горизонты, будущее, взаимные ограничительные правила.

Главное из встречи

Переговоры между делегациями

Лидеры США и Китая четыре часа говорили о напряженности вокруг Тайваня, войне в секторе Газа и кризисе с контрабандой в США наркотика фентанила. Вот ключевые итоги:

Согласились возобновить связь между военными (каналы связи между командующими и переговоры с участием чиновников обороны и дипломатических органов). Линии связи разорвал Пекин в августе 2022 года после визита спикерки Нэнси Пелоси на Тайвань. Договорились усилить усилия по борьбе с наркотиками. Китай и США создадут рабочую группу по содействию координации между их правоохранительными органами, борющимися с торговлей наркотиками. Власти США обвинили китайские компании в поставке химических веществ для незаконного производства фентанила, метамфетамина и других синтетических наркотиков. Согласили дальнейшие меры по борьбе с изменением климата, но не приняли обязательств. Обещали сотрудничать, чтобы замедлить выбросы метана. Договорились продолжить переговоры. Напоследок Китай сказал, что готов отправить больше панд в зоопарк США как "посланников дружбы". Мишки считаются инструментом дипломатии, чтобы наладить отношения с другими странами. Байден назвал Си "диктатором": "Послушайте, он диктатор в том понимании, что он один руководит коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего. Однако мы добились прогресса".

Среди других важных заявлений были Байдена по ХАМАСу. Президент США обвинил ХАМАС в военных преступлениях, когда тот скрыл военный штаб под больницей Аль-Шифа в Газе, куда израильские войска на этой неделе совершили рейд. Он повторил слова о поддержке Израиля, но добавил, что оккупация сектора Газа была бы ошибкой.

Реакция медиа

CNN оценивает, сохранится ли изменение тона Китая после того, как Байден высказался о "диктаторе". До сих пор непонятно, будет ли какая-нибудь дальнейшая реакция, ведь сигналы Китая на встрече ознаменовали отход от его жесткой позиции в отношении США. Смягчение происходит в тот момент, когда Китай борется с проблемной экономикой и стремится подчеркнуть Си как могущественного и способного мирового лидера.

CNN о встрече

В государственных СМИ Китая и на платформах социальных медиа был популярен хештег #Planet-Earth-Is-Big-Enough-For-Both-China-And-The-US. Китайские государственные медиа положительно отзывались о встрече, что являлось отрывом от типичной риторики критики США.

В то же время США и Китай не достигли консенсуса по отношению к Тайваню. Си призвал США прекратить вооружать остров и поддержать "мирное воссоединение Китая", согласно сообщению Китая о встрече, обнародованной государственными СМИ. Байден, со своей стороны, заявил, что разногласия между проливом должны быть "решены мирными средствами".

The Washington Pоst пишет, что изменение риторики о США в Китае произошло так резко, что китайцы, не читавшие новости несколько дней, производили впечатление, что мир изменился. Издание также добавляет, что Си очень хотел выглядеть мировым государственным деятелем на этой встрече, поэтому Байдену сказал, что мир достаточно велик, чтобы вместить обе страны. Эта фраза сразу стала одной из популярнейших тем на Weibo.

Поэтому газета трактует это как попытку Си донести, что Китай и США являются силами на равных. Пекин отвергает рассматривать конкуренцию как политическую цель. Без внимания не осталось, что Си не явился с Байденом на пресс-конференции после встречи.

The Washington Pоst о встрече

BBC пишет, что официальные лица пытались сохранить низкие ожидания перед встречей. Она завершилась договоренностью по нескольким ключевым вопросам.

BBC о встрече

Издание обращает внимание на то, что корреспондент BBC в Северной Америке Джон Садворт, который в течение десяти лет писал репортажи из Китая, отмечает, что перед встречей уже были признаки оттепели. На прошлой неделе, например, впервые за многие годы две стороны встретились в Вашингтоне для обсуждения своих ядерных арсеналов. В среду два президента также имели серьезные дискуссии по Тайваню.

В соцсетях сейчас все обсуждаются вирусное видео, на котором президент Байден любуется автомобилем президента Китая Си Цзиньпина и добавляет, что его (Байдена) машина — зверь.

"Это хороший автомобиль!" – воскликнул Байден, увидев машину Си, на что Си сказал по-китайски, что, согласно сообщениям, это его машина с красным флагом. Далее Байден сказал, что машина напоминает их кадиллак "стоящий вот там" и спросил Си: "Вы знаете, как они называют эту (американскую) машину? Они называют ее зверем".

Также Байден со своего телефона показал Си его фото из Сан-Франциско в молодости 38 лет. Президент Байден спросил Си: "Вы знаете этого молодого человека?"

"О да, — ответил Си, — это было 38 лет назад". Лидер Китая рассказал, что фото сделано во время его первого визита в США в 1985 году. Путешествие началось с Сан-Франциско, где сложилось его первое впечатление об этой стране. Си Цзиньпин добавил, что сегодня он все еще хранит свою фотографию перед мостом Золотые Ворота.

Ранее "Телеграф" писал, что в преддверии встречи Си и Байдена в США заявили, что в их планах как можно быстрее возобновить военные связи с Китаем.