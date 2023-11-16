Байден зацінив унікальний броньований лімузин Сі Цзіньпіна: що відомо про це авто

Байден з цікавістю розглядав автомобіль

Лідер Китаю Сі Цзіньпін перебуває з візитом у США. У його рамках відбулася зустріч з американським президентом Джо Байденом.

Під час свого перебування у Штатах Цзіньпін пересувається на броньованому лімузині Hongqi N701. Таких у світі є лише 2 екземпляри, повідомляє Укравтопром.

Що відомо про броньований лімузин Hongqi N701?

Під маркою Hongqi випускалися автівки лише для високопоставлених чиновників Китаю. Офіційних характеристик авто не розголошують, але відомо, що лімузин у довжину сягає 5 з половиною метрів, а під капотом у нього стоїть потужний шестилітровий бензиновий двигун з повним приводом. Його потужність складає шалені 715 кінських сил (за іншими даними — понад 600 "коней").

За інформацією мережевого видання Сarscoops, автомобіль виготовили спеціально для Сі Цзіньпіна на платформі серійного седана L5. Щоправда, його бронювали та додали масу систем безпеки.

Лімузин пересувається на 21-дюймових колісних дисках. До речі, шини тут теж куленепробивні. А скло та кузов можуть витримати вистріли зі штурмових гвинтівок, потрапляння невеликих бомб. Цікаво, що авто також має захист від хімічних атак. Інші характеристики строго засекречені. Раніше Сі Цзиньпін пересувався на цьому авто під час своїх візитів в росію та Гонконг.

Реакція Байдена

Після зустрічі з китайським лідером президент США Джо Байден вийшов його проводжати. Коли Сі Цзіньпін сідав в авто, Байден з цікавістю розглядав лімузин, і навіть заглянув всередину салону.

До речі, батько Джо Байдена керував автосалоном у Делавері, тому американський президент є відомим поціновувачем цікавих автомобілів. Наразі Байден їздить на броньованому The Beast, який виготовили ще для Трампа. Машина може витримати пряме влучання РПГ. Вона має армійські броньовані шини, п’ять шарів скла та полікарбонату і міцну броню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що раритетний Mercedes-Benz як у Джо Байдена помили вперше за майже 70 років.