Бывший глава МИД Павел Климкин сделал некоторые выводы из встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в контексте войны в Украине

Встреча Байдена и Си не найдет решения для всех мировых проблем, и для наших тоже. Слишком велика пропасть в позициях и отсутствии доверия. Но атмосферу отношений она значительно улучшила. Внешне даже показательно, но также и внутри. Каждый из лидеров может записать себе в плюс серьезные вещи: Си — четкую декларацию американцами политики "Единого Китая", а Байден — заявление Си о желании объединиться с Тайванем невоенным путем. Договоренности о возобновлении каналов общения в кризисных ситуациях и контроле за экспортом из Китая веществ, используемых для производства синтетических наркотиков (от этого в США ежегодно гибнет более ста тысяч американцев) тоже положительные. Все это, однако, не означает возрастания доверия между США и Китаем, а скорее нормализацию отношений. "Доверяй, но проверяй", как сказал Байден.

Пекин и Вашингтон будут и дальше воспринимать мир как соперничество Китая и США, и не проиграть в этом соперничестве для них — стратегический приоритет номер один. РФ на этом уровне не игрок, но влиять на баланс противостояния может и будет это делать, чтобы доказать свою пользу для Китая, по меньшей мере, пока Путин у власти, ведь принципиально других альтернатив у него нет. Китай не оставит российский режим на произвол судьбы, но и не будет раздражать США военным сотрудничеством с РФ. Китай способен надавить на РФ в вопросах неприменения ядерного оружия, свободы мореходства в Черном море, где у него есть интерес поддержания мировых рынков продовольствия и железной руды и ударов по гражданским объектам. Вряд ли он будет выступать с общей с США позицией, но координировать ее с американцами почему бы и нет? Но такая положительная координация не исключает возникновения в будущем и "негативной", в частности, по поводу "деэскалации" боевых действий как цели вместо дальнейшего давления на РФ.

При всех фундаментальных разногласиях позиций Запада и Китая по поводу нашей войны с РФ, которые есть и останутся, они оба заинтересованы в "контролируемости" происходящего, а значит ситуативно, хотя и не стратегически, могут попытаться скоординированно действовать. Если такое изменение обстоятельств возникнет, то критически для нас будет убедить Европу в том, что на кону и ее безопасность, то есть она должна стать геополитическим игроком и сказать свое слово. Иначе вся мировая политика будет делаться на берегах Тихого океана, а название Североатлантический альянс будет звучать плохо. До этого очень и очень далеко, но раньше тоже любили говорить "как пешком в Китай". Украина является шансом Европы на субъективность безопасности и этот шанс следует использовать сейчас.

Источник: публикация Павла Климкина в Facebook