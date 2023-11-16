Zastava, "Запорожец", Dacia и другие: самые интересные ретро-авто Восточной Европы

Большинство из этих брендов сейчас уже не существует и составляет коллекционную ценность

У всех на слуху "иконы" автомобилестроения – американские, немецкие, французские автомобильные бренды. Однако мало кто знает, что в Восточной Европе при социалистическом лагере также создавали довольно интересные автомобили.

Подборку достаточно известных ретро-авто времен соцлагеря опубликовало издание Autocar. Большинство из этих брендов уже давно не существует, а некоторые модели вообще были сделаны в одном или двух экземплярах.

Автомобили социалистических стран значительно отличались от автомобилей, которые создавались на Западе. Жители стран соцлагеря были беднее жителей демократических республик, поэтому не могли позволить себе какую-то большую роскошь – на первое место выходил именно функционал и цена. Качество и красота относились на второй и третий план.

Tatra 603

Tatra 603 была машиной для самых богатых слоев чехословацкого общества

Автомобиль был разработан и выпускался в социалистической Чехословакии с 1956 по 1975 год. Подобно большинству автомобилей разработки 1950-х и 1960-х годов, Tatra 603 имела футуристический дизайн и вообще считалась самым роскошным авто Чехословакии, доступным только партийным руководителям и чиновникам.

ЗАЗ-968

Эту машину знают почти все украинцы

Кто не знает этот автомобиль? У многих украинцев на таком ездили дедушки или родители, а некоторые и сам успел порулить этим "чудом" советского автопрома, которое производилось даже в уже независимой Украине – до 1994 года. Но, что удивительно, украинский ЗАЗ был популярен далеко за пределами СССР, а сейчас это вообще коллекционное авто, за которое за границей платят большие деньги. Более того, за его расположение двигателя (сзади) автомобиль полушутливо обозвали "народный Порше". Характерная черта ЗАЗ-968 – это его "уши", за которые машина получила еще одно прозвище, "ушастик"; на самом деле это специальные раструбы для охлаждения двигателя и у его преемника, ЗАЗ-968М, этих раструбов уже не было.

Velorex Oskar

Мотоциклетный моторчик, алюминий и ткань – рецепт "народного авто"

Крошечный чешский автомобиль Velorex Oskar – это, собственно, больше моторизированный трицикл, чем полноценный автомобиль. Его разработчики, братья Странские, создали автомобиль почти сразу после окончания Второй мировой войны; это повлияло на его конструкцию и цену. Авто производилось из алюминия и ткани, а под капотом имело мотоциклетный двигатель; за 21 год, с 1950 по 1971 годы, было изготовлено более 15 тысяч экземпляров.

Melkus RS1000

Редкий пример хорошего спорткара стран соцлагеря

Удивительно, но это спорткар производства страны социалистического лагеря – оккупированной Советским Союзом Восточной Германии (ГДР). Melkus RS1000, созданный инженером Хайнцем Мелькусом, разрабатывался для спортивных соревнований, а на западе его прозвали "советским Феррари" (хотя при чем здесь был СССР, непонятно). С 1969 по 1979 год в ГДР собрали 101 Melkus RS1000.

Trabant 601

Немцы жаловались, но покупали и ездили – выбора не было

А это еще один восточногерманский автомобиль, но в отличие от предыдущего – дешевый и общедоступный для обычного пользователя, жителя коммунистического лагеря; именно такие авто преимущественно производились в ГДР. Его часто критиковали за плохое качество сборки, но со всем тем, к моменту воссоединения Германии (1990 год) выпустили "трабантов" почти 2,8 млн. единиц.

Skoda 110 R

Довольно красивый и качественный спорткар, как для соцлагеря

Первая попытка чешской Skoda в создание спорткара. Модель была довольно красивая, а также отличалась неплохой для социалистического лагеря управляемостью и качеством. Выпускалась в течение 10 лет – с 1970 по 1980 годы.

Dacia MD87

К сожалению, это передовое для своего времени авто никого не заинтересовало

Еще одна попытка страны соцлагеря в спорткары. Но в отличие от Германии и Чехословакии 1960-1970-х, Румыния конца 1980-х была страной бедной даже по меркам коммунистов. Поэтому построенная в 1987 году только в двух экземплярах Dacia MD87 не заинтересовала румынский автопром.

Dacia 1410 Sport

Попытка сделать "народный спорткар". Не удалось

А вот другая Dacia – 1410 Sport – смогла выйти на малосерийное производство. Правда, популярной, в отличие от своего предка, Dacia 1310, эта модель так и не стала. Ее производили с 1983 по 1992 годы.

Застава 750

Застава 750? Или Fiat 600? Или ЗАЗ-965?

Югославская копия итальянского автомобиля Fiat 600 (да, это тот самый, который стал прототипом советского ЗАЗ-965, "горбатого" "Запорожца"). Проблема послевоенной Югославии была в том, что импортные авто облагались налогом огромной пошлиной, а авто хотели иметь все. Поэтому в начале 1960-х годов государственный производитель Zastava заключил контракт с итальянцами и приобрел лицензию на Fiat 600 – так появилась Zastava 750, которых к началу 1990-х годов собрали более 920 тысяч.

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