Ззовні Dodge Challenger, а в середині - колишня Honda: японці випустили унікальне авто (фото)

Якщо модель матиме успіх, її поставлять на серійне виробництво

Японська компанія Mitsuoka створила Dodge Challenger на основі Honda Civic. Це чотиридверний хетчбек, який поєднує в собі елементи брутального авто, але був створений на базі Civic Hatchback.

Наразі він відомий як M55, і є лише концепцією компанії. Про це пише Motor Autority.

Mitsuoka створили концепцію, яка відображала б настрій під час заснування компанії, коли Японія почала приймати елементи американської культури, звідси й подібність до оригінального Challenger. Затвори заднього скла також були предметами, які були наприкінці 60-х років та у наступному десятилітті.

Компанія не вдавалась у подробиці про те, що ховається під капотом. Але наразі Civic Hatchback пропонує на вибір 158-сильний 2,0-літровий рядний-4 або 180-сильний 1,5-літровий турбо-4. Тож, ймовірно, один із цих силових агрегатів живить M55. Фото інтер'єру показує, що японці обрали 6-ступінчасту механічну коробку Civic, а не доступний CVT автомобіля.

Civic Hatchback також є основою для Civic Type R, який оснащений 2,0-літровим турбо-4, який підходить для 315 к.с., але Mitsuoka не використовував Type R для M55.

Mitsuoka планує виставити M55 у своєму виставковому залі у Токіо з 24 листопада по 16 грудня, а потім у своєму виставковому залі у Тоямі з 12 по 28 січня. Якщо у нього буде достатньо охочих, можливо, буде версія для виробництва.

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