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Ззовні Dodge Challenger, а в середині - колишня Honda: японці випустили унікальне авто (фото)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Новенький M55, який виглядає як Dodge Challenger Новина оновлена 17 листопада 2023, 14:30
Новенький M55, який виглядає як Dodge Challenger. Фото Motor Autority

Якщо модель матиме успіх, її поставлять на серійне виробництво

Японська компанія Mitsuoka створила Dodge Challenger на основі Honda Civic. Це чотиридверний хетчбек, який поєднує в собі елементи брутального авто, але був створений на базі Civic Hatchback.

Наразі він відомий як M55, і є лише концепцією компанії. Про це пише Motor Autority.

Mitsuoka створили концепцію, яка відображала б настрій під час заснування компанії, коли Японія почала приймати елементи американської культури, звідси й подібність до оригінального Challenger. Затвори заднього скла також були предметами, які були наприкінці 60-х років та у наступному десятилітті.

Компанія не вдавалась у подробиці про те, що ховається під капотом. Але наразі Civic Hatchback пропонує на вибір 158-сильний 2,0-літровий рядний-4 або 180-сильний 1,5-літровий турбо-4. Тож, ймовірно, один із цих силових агрегатів живить M55. Фото інтер'єру показує, що японці обрали 6-ступінчасту механічну коробку Civic, а не доступний CVT автомобіля.

Civic Hatchback також є основою для Civic Type R, який оснащений 2,0-літровим турбо-4, який підходить для 315 к.с., але Mitsuoka не використовував Type R для M55.

Mitsuoka планує виставити M55 у своєму виставковому залі у Токіо з 24 листопада по 16 грудня, а потім у своєму виставковому залі у Тоямі з 12 по 28 січня. Якщо у нього буде достатньо охочих, можливо, буде версія для виробництва.

Раніше "Телеграф" писав, що у Китаї презентували новий позашляховик GAC Aion Hyper GT fastback з дверима типу "крило чайки".

Теги:
#Автомобіль #Японія #Honda #Dodge Challenger