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Внешне Dodge Challenger, а в середине – бывшая Honda: японцы выпустили уникальное авто (фото)

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Новенький M55, который выглядит как Dodge Challenger Новость обновлена 17 ноября 2023, 14:30
Новенький M55, который выглядит как Dodge Challenger. Фото Motor Autority

Если модель будет иметь успех, ее поставят на серийное производство

Японская компания Mitsuoka создала Dodge Challenger на базе Honda Civic. Это четырехдверный хэтчбек, сочетающий в себе элементы агрессивного автомобиля, но был создан на базе Civic Hatchback.

Пока он известен как M55, и является лишь концепцией компании. Об этом пишет Motor Autority.

Mitsuoka создали концепцию, отражающую настроение во время основания компании, когда Япония начала принимать элементы американской культуры, отсюда и сходство с оригинальным Challenger. Затворы заднего стекла были предметами, которые были в конце 60-х годов и в следующем десятилетии.

Компания не вдавалась в подробности о том, что скрывается под капотом. Но Civic Hatchback предлагает на выбор 158-сильный 2,0-литровый рядный-4 или 180-сильный 1,5-литровый турбо-4. Так что, вероятно, один из этих силовых агрегатов питает M55. Фото интерьера показывает, что японцы выбрали 6-ступенчатую механическую коробку Civic, а не доступный CVT автомобиля.

Civic Hatchback также является основой для Civic Type R, который оснащен 2,0-литровым турбо-4, подходящим для 315 л.с., но Mitsuoka не использовал Type R для M55.

Mitsuoka планирует выставить M55 в своем выставочном зале в Токио с 24 ноября по 16 декабря, а затем в своем выставочном зале в Тояме с 12 по 28 января. Если у него будет достаточно желающих, может быть, будет версия для производства.

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#Автомобиль #Япония #Honda #Dodge Challenger