Внешне Dodge Challenger, а в середине – бывшая Honda: японцы выпустили уникальное авто (фото)

Если модель будет иметь успех, ее поставят на серийное производство

Японская компания Mitsuoka создала Dodge Challenger на базе Honda Civic. Это четырехдверный хэтчбек, сочетающий в себе элементы агрессивного автомобиля, но был создан на базе Civic Hatchback.

Пока он известен как M55, и является лишь концепцией компании. Об этом пишет Motor Autority.

Mitsuoka создали концепцию, отражающую настроение во время основания компании, когда Япония начала принимать элементы американской культуры, отсюда и сходство с оригинальным Challenger. Затворы заднего стекла были предметами, которые были в конце 60-х годов и в следующем десятилетии.

Компания не вдавалась в подробности о том, что скрывается под капотом. Но Civic Hatchback предлагает на выбор 158-сильный 2,0-литровый рядный-4 или 180-сильный 1,5-литровый турбо-4. Так что, вероятно, один из этих силовых агрегатов питает M55. Фото интерьера показывает, что японцы выбрали 6-ступенчатую механическую коробку Civic, а не доступный CVT автомобиля.

Civic Hatchback также является основой для Civic Type R, который оснащен 2,0-литровым турбо-4, подходящим для 315 л.с., но Mitsuoka не использовал Type R для M55.

Mitsuoka планирует выставить M55 в своем выставочном зале в Токио с 24 ноября по 16 декабря, а затем в своем выставочном зале в Тояме с 12 по 28 января. Если у него будет достаточно желающих, может быть, будет версия для производства.

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