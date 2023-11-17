Дверь как у Lamborghini и 800 км на одном заряде: китайцы представили новый дешевый электрокроссовер

Ценник у GAC Aion Hyper GT fastback очень привлекателен.

В Китае представили новый внедорожник GAC Aion Hyper GT fastback с дверью типа "крыло чайки". Основными конкурентами авто называют IM LS6, Tesla Model Y и Xpeng G6.

Среди основных преимуществ машины можно назвать огромный запас хода – 770 километров. Мощность электромотора составляет 340 лошадиных сил, пишет издание Сarnewschina.

Первоначально автомобили Hyper были частью бренда GAC Aion. Но недавно Hyper получила независимость. Теперь же производитель переориентировался на премиум-аудиторию.

Второй моделью бренда стал Hyper SSR за 176 тысяч долларов США. Теперь на китайском рынке представили третью модель бренда – HT SUV.

GAC Aion Hyper GT fastbac: технические характеристики и дизайн

GAC Aion Hyper GT fastbac представляет собой внедорожник среднего размера, построенный на электрической архитектуре AEP3.0 третьего поколения. Среди главных преимуществ авто есть низкий центр тяжести и суперсовременная структура кузова с гладкими формами, выдвижными дверными ручками и круглыми фарами. Размеры автомобиля таковы: 4935х1920х1700 мм, колесная база достигает 2935 мм.

В зависимости от версии автомобиль оснащен электромотором мощностью в 245 или 340 лошадиных сил и аккумулятором на 70 и 93 кВт⋅ч соответственно. Младшая версия модели имеет запас хода 550 км, старшая – 770. Разгон с нуля до сотни более мощной из них занимает 5,8 секунды, что является очень приличным результатом.

Заглянув внутрь салона, видим трехспицевой руль овальной формы, рычаг переключения передач, жидкокристаллическую приборную панель. Центральная консоль построена на основе собственной ОС GAC ADiGO 5.0. Ее диагональ составляет 14,6 дюйма и имеет зарядные порты мощностью 50 Вт. Уже в стандартной комплектации здесь стоят 22 динамика Dolby Atmos.

Еще одна определяющая особенность машины – ее цена. Она составляет всего 29 тысяч долларов.

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