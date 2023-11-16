Автогазу грозит подорожание на 5 гривен, но эксперт нашел позитив

Из-за инициативы нардепов автогаз может подорожать почти на 9%, отношение к этому смешанное

Украинских автолюбителей ожидают проблемы с автогазом, которого в некоторых сетях АЗС уже нет. По мнению экспертов, сложности с поставками горючего продлятся до двух недель, а после его появления вновь, оно может подорожать почти на 5 гривен на литре, до примерно 34 гривен.

Такие подсчеты приводит на своей странице в Facebook эксперт топливного рынка Сергей Куюн. Причиной тому, подчеркивает он, стало предложение нардепов увеличить акциз на сжиженный газ с 52 до 169 евро за 1000 литров.

При этом сам эксперт поддерживает подобное решение, считая, что это справедливо – ведь водитель авто на бензине платит за топливо с акцизом в 4 раза больше – 213 евро. Что до цены акциза для автовладельцев, то автогаз подорожает примерно на 4,5 грн за литр.

"В стандартных условиях подорожал бы газ с 26,5 до 31 грн/л, но из-за забастовки польских перевозчиков ситуация нестандартная, газ достиг 34 грн/л, у некоторых сетей исчез вообще. При бензине по 55 грн/л это было 48%, а станет 56% от цены бензина. Это при том, что таксисты – наиболее показательная и экономная публика – считают газово-бензиновым паритетом 80% (расход газа больше на 15-20% бензина). То есть экономия по отношению к бензину сохранится и немалая!", — утверждает Сергей Куюн

Он также рассчитал, что повышение акциза на газ даст бюджету дополнительно 1 млрд грн в месяц. Что эквивалентно покупке еще 50 000 FPV-дронов на передовую.

Впрочем, не все операторы рынка с этим утверждением согласны. К примеру директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук считает ее "опасной инициативой".

"Рост цен вызовет сильное недовольство очень большого сегмента рынка. Это таксисты, водители общественного транспорта, малогабаритные перевозчики, чьи автобусы работают на газу, автовладельцы которые заправляются газом. По этой причине многие операторы рынка надеются, что удастся переубедить власти, что эта инициатива окажет рынку и обществу дурную услугу", — пояснил "Телеграфу" Александр Мельничук.

При этом, по мнению экспертов, даже без роста акцизов на автогаз до конца года не стоит ждать падения цен на топливо, а скорее их повышения.