Автогазу загрожує подорожчання на 5 гривень, але експерт знайшов позитив

Через ініціативу нардепів автогаз може подорожчати майже на 9%, ставлення до цього змішане

На українських автолюбителів чекають проблеми з автогазом, якого в деяких мережах АЗС вже немає. На думку експертів, складнощі з постачанням пального продовжаться до двох тижнів, а після його появи знову воно може подорожчати майже на 5 гривень на літрі, до приблизно 34 гривень.

Такі підрахунки наводить на своїй сторінці у Facebook експерт паливного ринку Сергій Куюн. Причиною тому, наголошує він, стала пропозиція нардепів збільшити акциз на скраплений газ із 52 до 169 євро за 1000 літрів.

При цьому сам експерт підтримує подібне рішення, вважаючи, що це справедливо – адже водій авто на бензині платить за пальне з акцизом у 4 рази більше – 213 євро. Щодо ціни акцизу для автовласників, то автогаз подорожчає приблизно на 4,5 грн за літр.

"У стандартних умовах газ подорожчав би з 26,5 до 31 грн/л, але через страйк польських перевізників ситуація нестандартна, газ досяг 34 грн/л, деякі мережі зникли взагалі. При бензині по 55 грн/л це було 48 %, а стане 56% від ціни бензину – це при тому, що таксисти – найбільш показова та економна публіка – вважають газово-бензиновим паритетом 80% (витрата газу більша на 15-20% бензину), тобто економія щодо бензину збережеться і чимала!", — стверджує Сергій Куюн

Він також розрахував, що підвищення акцизу на газ дасть бюджету додатково 1 млрд. грн. на місяць. Що еквівалентно купівлі ще 50 000 FPV-дронів на передову.

Втім, не всі оператори ринку із цим твердженням згодні. Наприклад, директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук вважає її "небезпечною ініціативою".

"Зростання цін викличе сильне невдоволення дуже великого сегменту ринку. Це таксисти, водії громадського транспорту, малогабаритні перевізники, чиї автобуси працюють на газу, автовласники, які заправляються газом. З цієї причини багато операторів ринку сподіваються, що вдасться переконати владу, що ця ініціатива виявить ринку та суспільству погану послугу", — пояснив "Телеграфу" Олександр Мельничук.

При цьому, на думку експертів, навіть без зростання акцизів на автогаз до кінця року не варто чекати на падіння цін на паливо, а скоріше на їх підвищення.