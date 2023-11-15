Запасу - лише на тиждень: експерт прогнозує зникнення одного з видів палива на українських АЗС

Невже повториться ситуація, яку ми бачили на початку війни?

Автомобільний газ має усі шанси перетворитись на дефіцитний продукт уже за тиждень, а згодом — і зовсім зникнути з українських заправок. Усе через бойкот польських перевізників на україно-польському кордоні.

І якщо з бензином ситуація поки більш-менш стабільна, то з дизелем очікуються великі проблеми, не кажучи вже про автогаз. Якщо домовитись не вийде і кордон не розблокують, ціни сильно зростуть. І відбудеться це дуже скоро, попереджають експерти паливного ринку.

Чому українці першими відчули проблеми саме з автогазом?

Україна імпортує 30-35% автогазу з Польщі. То чому саме з цим видом палива з самого початку блокади почались проблеми?

Відомий експерт паливного ринку Артем Куюн зазначає, що для перевезення скрапленого газу, який є дуже чутливим пальним, потрібні спеціальні паливовози. Звичайні бензовози для цього не підходять. Через затримки на кордонах їх не вистачає, до того ж сховищ для скрапленого газу в Україні небагато.

На гуртовому ринку уже сильно піднялись ціни. Вони тепер набагато вищі, ніж на АЗС, тому що там допродують запаси за попередніми цінами.

Інший експерт — Дмитро Леушкін — який є генеральним директором Prime Group, б’є на сполох. Він каже, що на українських АЗС газу залишилось на тиждень, а дизельного пального — на місяць. На своїй сторінці у Фейсбуці Дмитро зазначає, що "держава чухатись почне, коли тільки нулі на зелених стелах і ліміти з’являться. А поки все норм у них".

Допис Дмитра Леушкіна

Водночас, Артем Куюн не такий категоричний. Експерт каже, що Україна обов’язково сформує нові маршрути та знайде нові джерела, адже її ринок "перетравлював" і не такі негаразди. На його думку, порожніх заправок уже за тиждень-два стане менше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці у жовтні купили рекордну кількість електрокарів, та хто у лідерах продажів.