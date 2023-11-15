Запаса — всего на неделю: эксперт прогнозирует исчезновение одного из видов топлива на украинских АЗС

Неужели повторится ситуация, которую мы видели в начале войны?

Автомобильный газ имеет все шансы превратиться в дефицитный продукт уже через неделю, а впоследствии и вовсе исчезнуть из украинских заправок. Все из-за бойкота польских перевозчиков на украино-польской границе.

И если с бензином ситуация пока более или менее стабильная, то с дизелем ожидаются большие проблемы, не говоря уже об автогазе. Если договориться не получится и граница не разблокируется, цены сильно вырастут. И произойдет это очень скоро, предупреждают эксперты топливного рынка.

Почему украинцы первыми испытали проблемы именно с автогазом?

Украина импортирует 30-35% автогаза из Польши. Почему именно с этим видом топлива с самого начала блокады начались проблемы?

Известный эксперт топливного рынка Артем Куюн отмечает, что для перевозки сжиженного газа, очень чувствительного топлива, нужны специальные топливовозы. Обычные бензовозы для этого не подходят. Из-за задержек на границах их не хватает, к тому же хранилищ для сжиженного газа в Украине немного.

На оптовом рынке уже сильно поднялись цены. Они теперь намного выше, чем на АЗС, потому что там допродают запасы по предыдущим ценам.

Другой эксперт — Дмитрий Леушкин — который является генеральным директором Prime Group, бьет тревогу. Он говорит, что на украинских АЗС газа осталось на неделю, а дизельного горючего – на месяц. На своей странице в Фейсбуке Дмитрий отмечает, что "государство чесаться начнет, когда только нули на зеленых стелах и лимиты появятся. А пока все нормально у них".

Сообщение Дмитрия Леушкина

В то же время, Артем Куюн не так категоричен. Эксперт говорит, что Украина обязательно сформирует новые маршруты и найдет новые источники, ведь ее рынок "переваривал" и не такие невзгоды. По его мнению, пустых заправок уже через неделю-две станет меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в октябре купили рекордное количество электрокаров и кто в лидерах продаж.