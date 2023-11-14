Експерти розповіли, що буде з цінами на пальне до кінця року

Невже буде новий удар по водіях?

У 2023 році ціни на пальне ростуть практично з кожним днем. І не завжди можна передбачити, як будуть поводити себе цінники найближчим часом, бо ситуація стрімко змінюється.

Наприклад, на початку 2023 року експерти давали дуже погані прогнози щодо економічної ситуації в Україні. А ціна бензину та дизелю навпаки різко падала. Ще 1 січня бензин А-95 коштував близько 52 гривень за літр, влітку — близько 44-х.

А у другій половині року, коли інфляція сповільнилась, ціни почали зростати. І восени вони знову побили історичний рекорд, переступивши позначку 55 грн/л. Цьому посприяло відразу декілька факторів — рішення Уряду з повернення усіх довоєнних акцизів та шалені черги на україно-польському кордоні.

З бензином ситуація схожа — від 55 гривень станом на початок 2023 року і до 43 грн в другій половині червня. Зараз же ми бачимо, що дизельне пальне коштує близько 55-56 гривень за літр.

Автогаз здорожчав не так сильно. Якщо 1 січня ціна складала 29 гривень, влітку — 21, то зараз — 33.

Є ще одна причина, чому останнім часом зросло пальне. Річ у тім, що у вересні ціна на нафту у світі перевищила річний рекорд — 95 доларів за барель.

Як повідомляють експерти, зараз ціна бензину та дизелю стабілізувалась, проте автогаз продовжує прибавляти в ціні. Всього за тиждень цінники підскочили ще на дві з половиною гривні. Головною причиною цього є бойкот польських перевізників на кордонах.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн пояснює, що з Польщі Україна імпортує понад третину усього скрапленого газу, і зараз цистерни стоять разом з усіма в загальних чергах.

Чи варто розраховувати на зниження цін до кінця року?

Найближчим часом ціни на бензин та дизель трішки зростуть. Про це повідомляє НБУ у своєму жовтневому інфляційному звіті. У регуляторі пояснюють, що, хоча зростання вартості відбудеться у короткостроковій перспективі, це повпливає на вартість товарів та послуг.

Ціни на пальне стабілізуються лише наступного року. Це відбудеться завдяки зниженню вартості нафти у світі.

Водночас Сергій Куюн каже, що епопея зі здорожчанням автогазу триватиме до початку грудня, поки не вдасться знайти нові шляхи постачання або домовитись з поляками. Проте наскільки цінники підвищаться, точно прогнозувати експерт не береться.

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