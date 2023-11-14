Эксперты рассказали, что будет с ценами на топливо до конца года

Неужели будет новый удар по водителям?

В 2023 году цены на горючее растут практически с каждым днем. И не всегда можно предсказать, как будут вести себя ценники в ближайшее время, потому что ситуация стремительно меняется.

Например, в начале 2023 года эксперты давали очень плохие прогнозы по поводу экономической ситуации в Украине. А цена на бензин и дизель, наоборот, резко падала. Еще 1 января бензин А-95 стоил около 52 гривен за литр, летом – около 44-х.

А во второй половине года, когда инфляция замедлилась, цены начали расти. И осенью они снова побили исторический рекорд, перешагнув отметку 55 грн/л. Этому способствовало сразу несколько факторов — решение Правительства по возвращению всех довоенных акцизов и безумные очереди на украинско-польской границе.

С бензином ситуация схожая — от 55 гривен по состоянию на начало 2023 года и до 43 грн. во второй половине июня. Сейчас же мы видим, что дизельное горючее стоит около 55-56 гривен за литр.

Автогаз подорожал не так сильно. Если 1 января цена составляла 29 гривен, летом – 21, то сейчас – 33.

Есть еще одна причина, почему в последнее время в цене выросло топливо. Дело в том, что в сентябре цена на нефть в мире превысила годовой рекорд – 95 долларов за баррель.

Как сообщают эксперты, сейчас цена бензина и дизеля стабилизировалась, однако автогаз продолжает прибавлять в цене. Всего через неделю ценники подскочили еще на две с половиной гривны. Главной причиной этого является бойкот польских перевозчиков на границах. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн объясняет, что из Польши Украина импортирует более трети всего сжиженного газа, и сейчас цистерны стоят вместе со всеми в общих очередях.

Следует ли рассчитывать на снижение цен до конца года?

В ближайшее время цены на бензин и дизель немного вырастут. Об этом сообщает НБУ в своем октябрьском инфляционном отчете. В регуляторе объясняют, что хотя рост стоимости произойдет в краткосрочной перспективе, это повлияет на стоимость товаров и услуг.

Цены на топливо стабилизируются только в следующем году. Это произойдет благодаря снижению стоимости нефти в мире.

В то же время Сергей Куюн говорит, что эпопея с подорожанием автогаза будет продолжаться до начала декабря, пока не удастся найти новые пути снабжения или договориться с поляками. Однако, насколько ценники повысятся, точно прогнозировать эксперт не берется.

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