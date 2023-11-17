Двері як у Lamborghini та 800 км на одному заряді: китайці представили новий дешевий електрокросовер

Цінник у GAC Aion Hyper GT fastback дуже привабливий.

У Китаї презентували новий позашляховик GAC Aion Hyper GT fastback з дверима типу "крило чайки". Основними конкурентами авто називають IM LS6, Tesla Model Y і Xpeng G6.

Серед основних переваг машини можна назвати величезний запас ходу — 770 кілометрів. Потужність електромотора складає 340 кінських сил, пише видання Сarnewschina.

Спочатку автомобілі Hyper були частиною бренду GAC Aion. Але нещодавно Hyper отримала незалежність. Тепер же виробник переорієнтувався на преміум-аудиторію.

Другою моделлю бренду став Hyper SSR за 176 тисяч доларів США. Тепер на китайському ринку представили третю модель бренду — HT SUV.

GAC Aion Hyper GT fastbac: технічні характеристики та дизайн

GAC Aion Hyper GT fastbac є позашляховиком середнього розміру, побудованим на електричній архітектурі AEP3.0 третього покоління. Серед головний переваг авто є низький центр ваги та супер сучасна структура кузова з гладкими формами, висувними дверними ручками та круглими фарами. Розміри автомобіля такі: 4935х1920х1700 мм, колісна база досягає 2935 мм.

Залежно від версії, автомобіль оснащений електромотором потужністю у 245 або 340 кінських сил та акумулятором на 70 та 93 кВт⋅год відповідно. Молодша версія моделі має запас ходу 550 км, старша — 770. Розгін з нуля до сотні потужнішої із них займає 5,8 секунди, що є дуже пристойним результатом.

Заглянувши всередину салону, бачимо триспицеве кермо овальної форми, важіль перемикання передач, рідкокристалічну панель приладів. Центральна консоль побудована на основі власної ОС GAC ADiGO 5.0. Її діагональ складає 14,6 дюйма і має зарядні порти потужністю у 50 Вт. Уже в стандартній комплектації тут стоять 22 динаміки Dolby Atmos.

Ще одна визначальна особливість машини — її ціна. Вона складає всього 29 тисяч доларів.

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