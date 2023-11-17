Принц Гаррі продає свій Audi RS6: скільки коштує авто

Машина має 560-сильний двигун

У Великобританії виставили на продаж універсал Audi принца Гаррі. Машина у дуже хорошому стані, а на одометрі всього 100 тисяч кілометрів пробігу.

Герцог Сассекський купив цю машину у 2017 році, ще перед весіллям з Меган Маркл. Audi RS6 оснащений дуже потужним двигуном, пишуть на сайті PistonHeads.

Технічні характеристики та дизайн Audi RS6

Audi RS6 2017 року випуску — це спортивний універсал, відомий своєю потужністю та підвищеним комфортом. Він оснащувався потужним V8-бензиновим двигуном з подвійним турбонаддувом. Потужність автомобіля складає понад 560 кінських сил, а крутний момент — 700 Нм.

Восьмиступенева автоматична трансмісія Tiptronic та повний привід Quattro у поєднанні з високоефективним двигуном надають автомобілю вражаючої динаміки на трасі, адже розгін до сотні займає близько 3,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою, і сягає 250 км/год.

Щодо дизайну, то він компактний і стильний, з великим практичним багажником. Колір кузова — Daytona Grey, тобто сірий. Є цікаве алюмінієве оздоблення.

У салоні, який виконаний у темному стилі, є шкіряні сидіння, алькантара, а також стильні карбонові вставки. З додаткових опцій тут є система нічного бачення та панорамний дах.

Принц Гаррі купив автомобіль за 14 тисяч доларів. Продають машину у місті Грантем за 52 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Джо Байден зацінив унікальний броньований лімузин Сі Цзіньпіна. Що відомо про це авто?