Принц Гарри продает свой Audi RS6: сколько стоит авто

Машина оснащена 560-сильный двигателем.

В Великобритании выставили на продажу универсал Audi принца Гарри. Машина в очень хорошем состоянии, а на одометре всего 100 тысяч километров пробега.

Герцог Сассекский купил эту машину в 2017 году, еще перед свадьбой с Меган Маркл. Audi RS6 оснащен очень мощным двигателем, пишут на сайте PistonHeads.

Технические характеристики и дизайн Audi RS6

Audi RS6 2017 года выпуска – это спортивный универсал, известный своей мощностью и повышенным комфортом. Он оснащался мощным V8-бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом. Мощность автомобиля составляет более 560 лошадиных сил, а крутящий момент – 700 Нм.

Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия Tiptronic и полный привод Quattro в сочетании с высокоэффективным двигателем предоставляют автомобилю впечатляющую динамику на трассе, ведь разгон до сотни занимает около 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой и достигает 250 км/ч.

Что касается дизайна, то он компактен и стилен, с большим практичным багажником. Цвет кузова – Daytona Grey, то есть серый. Есть интересная алюминиевая отделка.

В салоне, выполненном в темном стиле, есть кожаные сиденья, алькантара, а также стильные карбоновые вставки. Из дополнительных опций здесь есть система ночного видения и панорамная крыша.

Принц Гарри купил автомобиль за 14 тысяч долларов. Продают машину в городе Грантем за 52 тысячи долларов.

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