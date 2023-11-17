Принц Гарри продает свой Audi RS6: сколько стоит авто
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Машина оснащена 560-сильный двигателем.
В Великобритании выставили на продажу универсал Audi принца Гарри. Машина в очень хорошем состоянии, а на одометре всего 100 тысяч километров пробега.
Герцог Сассекский купил эту машину в 2017 году, еще перед свадьбой с Меган Маркл. Audi RS6 оснащен очень мощным двигателем, пишут на сайте PistonHeads.
Технические характеристики и дизайн Audi RS6
Audi RS6 2017 года выпуска – это спортивный универсал, известный своей мощностью и повышенным комфортом. Он оснащался мощным V8-бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом. Мощность автомобиля составляет более 560 лошадиных сил, а крутящий момент – 700 Нм.
Восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия Tiptronic и полный привод Quattro в сочетании с высокоэффективным двигателем предоставляют автомобилю впечатляющую динамику на трассе, ведь разгон до сотни занимает около 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой и достигает 250 км/ч.
Что касается дизайна, то он компактен и стилен, с большим практичным багажником. Цвет кузова – Daytona Grey, то есть серый. Есть интересная алюминиевая отделка.
В салоне, выполненном в темном стиле, есть кожаные сиденья, алькантара, а также стильные карбоновые вставки. Из дополнительных опций здесь есть система ночного видения и панорамная крыша.
Принц Гарри купил автомобиль за 14 тысяч долларов. Продают машину в городе Грантем за 52 тысячи долларов.
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