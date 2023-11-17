Nissan выпустила очень дешевый кроссовер на автомате (фото)
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Nissan Magnite отлично подойдет для города.
Автомобили с автоматической коробкой обычно на несколько тысяч долларов дороже таких же, только на "механике". Похоже, компания Nissan решила сломать эту традицию, выпустив по-настоящему дешевый автомобиль на автомате.
Автопроизводитель представил в Индии кроссовер Nissan Magnite. Есть два двигателя на выбор и много опций, сообщается на сайте CarDekho.
Дизайн Nissan Magnite
Экстерьер автомобиля выполнен в фирменном стиле – с узнаваемыми узкими фарами и дневными ходовыми огнями. Решетка радиатора достаточно массивная, она установлена по центру.
Задние фонари также компактны. Бамперы защищают пластиковые накладки.
Заглянув в салон, видим цифровую приборную панель и дисплей мультимедийной системы диагональю в 8 дюймов. Автомобиль имеет две подушки безопасности, камеры кругового обзора, систему помощи водителю. Модель поддерживает технологии Android Auto и Apple CarPlay.
Технические характеристики авто
Nissan Magnite оснащен скромным литровым двигателем, развивающим 96 Нм крутящего момента и 72 лошадиные силы. На выбор доступен вариант с механической или автоматической КПП.
Другой вариант двигателя мало чем отличается, хоть и предлагается за доплату. Он тоже 1,0-литровый, бензиновый. Но если стандартный двигатель – это атмосферник, то более дорогая версия – турбированная. Она более мощная — развивает сто "лошадей" и предлагается только с механикой.
Есть пять комплектаций этого кроссовера. Самая дешевая из них стоит 7800 долларов, а топовую оценили почти в 11 тысяч.
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