В Україні продають автомобіль за ціною 15 квартир у Києві

На вигляд це дійсно щось неймовірне

На українському авторинку продовжують з’являтися елітні автівки, попри падіння економіки та зниження рівня достатку людей через війну рф проти України. Зокрема, нещодавно на продаж виставили розкішний спорткар Ferrari SF90 2022 року випуску.

Автівку оцінили у 750 тисяч доларів. У перерахунку на сьогоднішній курс вартість цього екземпляра складає 28 мільйонів гривень. Транспортний засіб продають на сайті з продажу авто Аuto.ria.

Технічні характеристики авто Ferrari SF90 2022

Ferrari SF90 Stradale 2022 — це дивовижний спорткар у фірмовому червоному кольорі, який об'єднує в собі потужний бензиновий двигун та три електродвигуни. Разом вони створюють вражаючу силу на дорозі.

Бензиновий двигун V8 має об’єм у 4 літри. Разом з трьома електромоторами він створює потужність у 1000 кінських сил! Ще сильнішим та стійкішим на дорозі це купе робить повний привід, а швидкості та динаміки додає роботизована коробка передач. До речі, Ferrari SF90 2022 може розганятися з нуля до сотні всього за 2,5 секунди, до 200 км/год — за 6,7 секунди. Максимальна швидкість складає 340 км/год.

Цей автомобіль, що продається в Одесі, обладнаний додатковим пакетом Assetto Fiorano. Це означає, що у нього модернізована підвіска, встановлені пасивні алюмінієві амортизатори Multimatic. А завдяки карбоновим елементам кузова вага машини зменшена на 40 кг. А новий задній спойлер може створювати притискну силу в 390 кг при швидкості 250 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що McLaren показав спецверсію легендарного спорткара, яких випустять лише 6 штук.