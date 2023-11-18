В Украине продают автомобиль по цене 15 квартир в Киеве

С виду это действительно что-то невероятное

На украинском авторынке продолжают появляться элитные автомобили, несмотря на падение экономики и снижение уровня достатка людей из-за войны России против Украины. В частности, недавно на продажу выставили роскошный спорткар Ferrari SF90 2022 года выпуска.

Авто оценили в 750 тысяч долларов. В пересчете на сегодняшний курс стоимость этого экземпляра составляет 28 миллионов гривен. Транспортное средство продают на сайте по продаже авто Аuto.ria.

Технические характеристики авто Ferrari SF90 2022

Ferrari SF90 Stradale 2022 – это удивительный спорткар в фирменном красном цвете, объединяющий в себе мощный бензиновый мотор и три электродвигателя. Вместе они создают поразительную силу на дороге.

Бензиновый двигатель V8 имеет объем в 4 литра. Вместе с тремя электромоторами он создает мощность в 1000 лошадиных сил! Еще сильнее и устойчивее на дороге это купе делает полный привод, а скорости и динамики добавляет роботизированная коробка. Кстати, Ferrari SF90 2022 может разгоняться с нуля до сотни всего за 2,5 секунды, до 200 км/ч – за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Этот автомобиль, который продается в Одессе, оборудован дополнительным пакетом Assetto Fiorano. Это значит, что у него модернизированная подвеска, установлены пассивные алюминиевые амортизаторы Multimatic. А благодаря карбоновым элементам кузова вес машины уменьшен на 40 кг. А новый задний спойлер может создавать прижимную силу в 390 кг при скорости 250 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что McLaren показал спецверсию легендарного спорткара, которых выпустят всего 6 штук.