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В Украине продают автомобиль по цене 15 квартир в Киеве

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Ferrari SF90 Stradale
Ferrari SF90 Stradale. Фото auto.ria.com

С виду это действительно что-то невероятное

На украинском авторынке продолжают появляться элитные автомобили, несмотря на падение экономики и снижение уровня достатка людей из-за войны России против Украины. В частности, недавно на продажу выставили роскошный спорткар Ferrari SF90 2022 года выпуска.

Авто оценили в 750 тысяч долларов. В пересчете на сегодняшний курс стоимость этого экземпляра составляет 28 миллионов гривен. Транспортное средство продают на сайте по продаже авто Аuto.ria.

Технические характеристики авто Ferrari SF90 2022

Ferrari SF90 Stradale 2022

Ferrari SF90 Stradale 2022 – это удивительный спорткар в фирменном красном цвете, объединяющий в себе мощный бензиновый мотор и три электродвигателя. Вместе они создают поразительную силу на дороге.

Ferrari SF90 Stradale 2022

Бензиновый двигатель V8 имеет объем в 4 литра. Вместе с тремя электромоторами он создает мощность в 1000 лошадиных сил! Еще сильнее и устойчивее на дороге это купе делает полный привод, а скорости и динамики добавляет роботизированная коробка. Кстати, Ferrari SF90 2022 может разгоняться с нуля до сотни всего за 2,5 секунды, до 200 км/ч – за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Ferrari SF90 Stradale 2022

Этот автомобиль, который продается в Одессе, оборудован дополнительным пакетом Assetto Fiorano. Это значит, что у него модернизированная подвеска, установлены пассивные алюминиевые амортизаторы Multimatic. А благодаря карбоновым элементам кузова вес машины уменьшен на 40 кг. А новый задний спойлер может создавать прижимную силу в 390 кг при скорости 250 км/ч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что McLaren показал спецверсию легендарного спорткара, которых выпустят всего 6 штук.

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