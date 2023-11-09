Легендарный спорткар Dodge SRT Viper сфотографировали в Киеве – мощность двигателя 640 л.с (фото, видео)

Действительно мажорная тачка

Легендарный маслкар Dodge SRT Viper, иногда известный просто как Viper – это мощный спортивный автомобиль с отличными техническими характеристиками. Эта модель является представителем элитного класса авто и одной из известнейших работ американского производителя Dodge.

Недавно один из таких авто увидели на улицах Киева. Об этом сообщает издание ТопЖир.

Что известно о Dodge SRT Viper

Представленный в 1991 году, Viper поразил зрителей своим агрессивным внешним видом, отражающим его мощные технические возможности. Это спортивное купе отличалось огромным объемом двигателя, высокой мощностью и аэродинамическим дизайном, что делало его узнаваемым среди любителей автоспорта. Одна из ключевых черт Dodge SRT Viper заключается в его мощном двигателе, который предоставляет автомобилю возможность достигать чрезвычайных скоростей и динамики.

SRT Viper имеет несколько версий с разными уровнями мощности. Обычно такой автомобиль имеет более 600 лошадиных сил. Сфотографированный в Киеве вариант – с 640 л.с. Это третье поколение SRT Viper. За все время было изготовлено менее 2,5 тысячи экземпляров авто. В Украине только один такой автомобиль. Его привезли из-за границы в начале года.

Этот Dodge SRT Viper оснащен 8,4-литровым двигателем, развивающим безумные 814 Нм крутящего момента. Работает двигатель вместе с шестиступенчатой механической коробкой передач. С нуля до сотни он разгоняется всего за 3,5 секунды, а максимальная отметка скорости составляет 332 км/ч. Поэтому можно с уверенностью сказать, что эта машина – не просто средство передвижения – она является шедевром автомобильного мира.

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