Легендарний спорткар Dodge SRT Viper сфотографували у Києві - потужність двигуна 640 к.с (фото, відео)

Справді мажорна тачка

Легендарний маслкар Dodge SRT Viper, інколи відомий просто як Viper — це потужний спортивний автомобіль з чудовими технічними характеристиками. Ця модель є представником елітного класу авто і однією з найвідоміших робіт американського виробника Dodge.

Нещодавно одне з таких авто побачили на вулицях Києва. Про це повідомляє видання ТопЖир.

Що відомо про Dodge SRT Viper

Представлений у 1991 році, Viper вразив глядачів своїм агресивним зовнішнім виглядом, який відображав його потужні технічні можливості. Це спортивне купе вирізнялося величезним обсягом двигуна, високою потужністю та аеродинамічним дизайном, що робило його впізнаваним серед любителів автоспорту. Одна з ключових рис Dodge SRT Viper полягає у його потужному двигуні, який надає автомобілю можливість досягати надзвичайних швидкостей та динаміки.

SRT Viper має кілька версій з різними рівнями потужності. Зазвичай такий автомобіль має понад 600 кінських сил. Сфотографований у Києві варіант — 640 к.с. Це третя генерація SRT Viper. За весь час було виготовлено менш як 2,5 тисячі екземплярів авто. В Україні лише 1 такий автомобіль. Його привезли з-за кордону на початку року.

Цей Dodge SRT Viper оснащений 8,4-літровим двигуном, який розвиває шалені 814 Нм крутного моменту. Працює двигун разом з шестиступеневою механічною коробкою передач. З нуля до сотні він розганяється всього за 3,5 секунди, а максимальна позначка швидкості складає 332 км/год. Тому можна впевнено сказати, що ця машина — не просто засіб пересування — вона є шедевром автомобільного світу.

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