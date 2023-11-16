Изготовят всего 6 штук: McLaren показал спецверсию легендарного спорткара (фото)

Каждый цвет и элемент символизируют прошлые победы команды McLaren.

В Indy 500, "24 часах Ле-Мана" и Гран-при Монако команда McLaren одержала тройную победу. Отпраздновать свой успех в области автоспорта производитель решил, выпустив специальную версию своего легендарного спорткара 750S.

Команда называет этот проект самым интересным, который когда-либо организовывали в McLaren. Всего будет создано шесть экземпляров. Все они будут иметь особую окраску с цифрами 3,7 и 59, где 3 означает номер гоночного авто M16D. Это именно тот, за рулем которого Резерфорд выступал на Indy 500 в 1974 году, сообщает издание Supercars.

Следующая цифра – 7 – указывает на победу автомобиля марки на Гран-при Монако в 1984 году. И, наконец, 59 символизирует победу в гонке "24 часа Ле-Ману" в 1995 году.

Дизайн кузова и салона

Помимо цифрового обозначения на кузове авто можно найти очень символический выбор цветов. Передняя часть красно-белая, боковые части – серого цвета, а задняя часть кузова имеет оранжево-синюю палитру. Все цвета каким-то образом связаны с победами в разных гонках.

Автомобиль изготовят в двух видах кузова – спайдер и купе. Он получит специальные колесные диски приглушенного черного цвета с тормозными суппортами, цвет которых можно выбрать индивидуально. В нижней части двери есть штрихи из сусального серебра.

Салон изготовлен из премиальных материалов. Спортивные карбоновые сиденья с фирменной вышивкой на подголовниках, графитовая алькантара, прошитая белыми контрастными нитями, специальные педали и дверные погоды из карбона. Представление спецверсии уже состоялось при участии пилотов McLaren Ландо Норриса, Дерека Белла и Пато О’Уорда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что гоночный 60-летний Ferrari продали за рекордные $51 миллион, и чем уникален этот автомобиль.