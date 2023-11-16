Виготовлять лише 6 штук: McLaren показав спецверсію легендарного спорткара (фото)

Кожен колір та елемент символізує минулі перемоги команди McLaren

В Indy 500, "24 годинах Ле-Ману" та Гран-прі Монако команда McLaren отримала потрійну перемогу. Відсвяткувати свій успіх в царині автоспорту виробник вирішив, випустивши спеціальну версію свого легендарного спорткара 750S.

Команда називає цей проєкт найцікавішим, який коли-небудь організовували у McLaren. Усього буде створено лише шість екземплярів. Усі вони матимуть особливе забарвлення з цифрами 3,7 та 59, де 3 означає номер гоночного авто M16D. Це саме той, за кермом якого Резерфорд виступав на Indy 500 у 1974 році, повідомляє видання Supercars.

Наступна цифра — 7 — вказує на перемогу автомобіля марки на Гран-прі Монако у 1984 році. І, зрештою, 59 символізує перемогу у перегонах "24 години Ле-Ману" у 1995 році.

Дизайн кузова та салону

Крім цифрового позначення, на кузові авто можна знайти дуже символічний вибір кольорів. Передня частина червоно-біла, бокові частини — сірого кольору, а задня частина кузова має помаранчево-синю палітру. Усі кольори якимось чином пов’язані з перемогами у різних перегонах.

Автомобіль виготовлять у двох видів кузова — спайдер та купе. Він отримає спеціальні колісні диски приглушено чорного кольору з гальмівними супортами, колір яких можна обрати індивідуально. У нижній частині дверей є штрихи із сусального срібла.

Салон виготовлено із преміальних матеріалів. Спортивні карбонові сидіння з фірмовою вишивкою на підголівниках, графітова алькантара, прошита білими контрастними нитками, спеціальні педалі та дверні погоди з карбону. Представлення спецверсії уже відбулося — за участі пілотів McLaren Ландо Норріса, Дерека Белла та Пато О’Уорда.

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