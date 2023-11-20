Названо найнебезпечніші марки авто, які часто потрапляють у ДТП

Власники трьох марок авто найчастіше перевищують швидкість і вчиняють ДТП

Найчастішими причинами ДТП на дорогах зазвичай називають неправильний вибір швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції тощо. Та фахівці соціального маркетингу з Університету Західної Англії вирішили з’ясувати, власники яких марок найчастіше потрапляють в аварії.

Спеціалісти поставили перед собою одне питання — чи у всьому винні водії, чи, можливо, самі бренди? Результати дослідження публікує видання The Guardian.

Які автомобілі потрапили до антирейтингу

Проаналізувавши понад 400 тисяч аварій, які сталися на території Великобританії, вони виявили, що причиною частини з них є порушення правил проїзду перехресть (ігнорування червоного сигналу світлофора), а також агресивне водіння. І причиною є маркетинг.

Річ у тім, що виробники автомобілів витрачають дуже багато грошей, щоб просувати свої продукти. Вони публікують такі ролики та фото, які пропагують спортивний стиль водіння.

Дизайн деяких марок автомобілів також наводить на думку про те, що потрібно їздити швидко. Проте вчені університету не звинувачують виробників, адже ті дотримються усіх встановлених правил. Проте вони вважають, що регуляторам потрібно переглянути деякі маркетингові методи, що спрямовані на екстремальне водіння. На їхню думку, саме це негативно впливає на безпеку дорожнього руху.

Щодо марок, то найчастіше причиною аварій через агресивне водіння були водії таких марок як Porsche, BMW та Subaru. На противагу їм власники Skoda та Hyundai найрідше вчиняють ДТП з цієї причини.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-10 авто, які не ржавіють. У переліку представлені моделі в абсолютно різних бюджетних категоріях.