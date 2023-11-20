Названы самые опасные марки авто, часто попадающие в ДТП

Владельцы трех марок авто чаще всего превышают скорость и совершают ДТП.

Наиболее частыми причинами ДТП на дорогах обычно называют неправильный выбор скорости, нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции и т.д. Однако специалисты социального маркетинга из Университета Западной Англии решили выяснить, владельцы которых марок чаще всего попадают в аварии.

Специалисты задали себе один вопрос — во всем ли виноваты водители, или, возможно, сами бренды? Результаты исследования публикует The Guardian.

Какие автомобили попали в антирейтинг

Проанализировав более 400 тысяч аварий, произошедших на территории Великобритании, они обнаружили, что причиной части из них является нарушение правил проезда перекрестков (игнорирование красного сигнала светофора), а также агрессивное вождение. И причина этому — маркетинг.

Дело в том, что производители автомобилей тратят очень много денег, чтобы продвигать свои продукты. Они публикуют такие ролики и фото, которые пропагандируют спортивный стиль вождения.

Дизайн некоторых марок автомобилей также приводит к мысли о том, что нужно ездить быстро. Однако ученые университета не обвиняют производителей, ведь те соблюдают все установленные правила. Однако они считают, что регуляторам нужно просмотреть некоторые маркетинговые методы, направленные на экстремальное вождение. По их мнению, это негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Что касается марок, то чаще всего причиной аварий из-за агрессивного вождения были водители таких марок как Porsche, BMW и Subaru. В противоположность им владельцы Skoda и Hyundai реже совершают ДТП по этой причине.

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