Авто бизнес-класса за $12 тысяч и расход всего 4 л/100 км: представлен главный конкурент Kia K5

Запас хода составляет 1100 км.

Kia K5 сейчас является одним из самых популярных седанов бизнес-класса, однако ценник на него кусается. Китайцы решили исправить эту ситуацию, создав такой же автомобиль, но в полтора раза дешевле.

Концерн SAIC представил новый гибридный седан под названием Wuling Starlight, принадлежащий к бизнес-классу. Автомобиль показали на автосалоне в Гуанчжоу, сообщает chejiahao.autohome.

Что известно об авто Wuling Starlight, его технические характеристики

Автомобиль оснащен гибридным двигателем, обеспечивающим ему запас хода до 1100 км. В его составе 1,5-литровый бензиновый двигатель (мощность 106 л.с.) и 177-сильный электромотор. Он не приводит в движение колеса, а является неким генератором.

Седан будет выпускаться с 2 вариантами батареи – на 9,5 и 20,5 кВт•ч. Производитель заявляет, что это позволяет автомобилю быть одним из самых экономичных в своем классе. Расход топлива составляет всего 4 литра на 100 км.

Кстати, Wuling Starlight можно заправлять даже 92-м бензином. Это довольно странно для современных автомобилей.

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